Джастин Тимберлейк пошутил о своем аресте (видео)

18 июня музыканта задержала полиция. Оказалось, что он управлял авто в состоянии алкогольного опьянения.

43-летний американский певец и актер Джастин Тимберлейк высмеивал свои недавние проблемы с законом во время концерта в Бостоне. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Во время своего мирового тура Forget Tomorrow он в шутку упомянул о своем аресте 18 июня 2024 года.

"Так вот, сегодня вечером здесь кто-то сидит за рулем и... нет, я просто шучу", — сказал музыкант.

После того, как публика начала смеяться, Джастин продолжил: "Есть ли здесь кто-то сегодня вечером, что вы впервые на шоу? Есть ли здесь кто-то, кто был на 1, 2, 3, возможно, 4 наших шоу?"

"Надеюсь, что сегодня вы впервые — на серьезной ноте — я надеюсь, что вы почувствуете приязнь и любовь", — отметил бывший бойфренд Бритни Спирс.

Джастин Тимберлейк

Как известно, почти две недели назад офицер полиции увидел, как Тимберлейк "не держался правой стороны проезжей части" и проехал через знак "стоп". Впоследствии оказалось, что певец был в состоянии алкогольного опьянения.

"Джастин ужинал с друзьями, и возле ресторана, как всегда, стояли полицейские машины. Они (полицейские — ред.) ищут людей, которые идут после полуночи и которые могут быть пьяны. Джастин ушел в 00:30, и его сразу же остановили", — отмечал инсайдер.

Музыкант провел ночь в отделении полиции, однако впоследствии его отпустили.

Впоследствии стало известно, что Тимберлейк давно имеет проблемы с алкоголем.

Напомним, сколько Джастин Тимберлейк выпил перед арестом.

Ранее Фокус писал, что жена Джастина на фоне скандала вокруг мужа появилась с новой прической.