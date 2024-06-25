Бармен рассказал, сколько Джастин Тимберлейк выпил перед арестом

Сотрудник бара уверяет, что если Джастин где-то и напился, то не в их заведении.

Всего один коктейль выпил 43-летний американский певец Джастин Тимберлейк незадолго до того, как его арестовал полицейский Саг-Харбора, штат Нью-Йорк. Об этом в комментарии журналу People заявил бармен отеля American. По его словам, артист заказал мартини.

"Если он и пил больше, то это было не здесь", — сказал изданию второй сотрудник бара.

Офицеры Саг-Харбора обвинили Тимберлейка в одном эпизоде ​​вождения в нетрезвом виде и привлекли его к ответственности за два нарушения правил дорожного движения: неспособность соблюсти знак остановки и неспособность держаться правой стороны. После задержания он позировал для фотографии в полицейском участке с заметно покрасневшими глазами.

На полицейском фото у Джастина красные глаза Фото: Sag Harbor Police Department

Артист отрицал, что он принимал наркотики и заверял, что не пил много. Он нанял местного адвоката Эдварда Берка-младшего в надежде, что тот сможет защитить его от предъявленных обвинений.

"В подходящее время ему будет что сказать. В настоящее время он ожидает полного раскрытия информации от офиса окружного прокурора", – заявили в офисе адвоката.

Во время задержания молодой полицейский не узнал певца, а его имя ни о чем ему не сказало. Во время задержания Тимберлейк сказал себе под нос "Это испортит тур". Полицейский спросил: "Какой тур?" и услышал в ответ "Мировой тур".

Тимберлейк решил пережить скандал и возобновить гастроли. Он выступил в Чикаго на прошлой неделе и сказал публике, что это "была тяжелая неделя".

"Я знаю, что меня иногда трудно любить, но вы продолжаете любить меня в ответ", — добавил Джастин, отметив, что он и его поклонники прошли через "взлеты и падения, повороты налево и направо".

Ранее Фокус писал, что Джастин Тимберлейк злоупотреблял алкоголем задолго до ареста.