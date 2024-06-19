Джастин Тимберлейк злоупотреблял алкоголем задолго до ареста, — СМИ

Накануне музыканта арестовали за управление авто в нетрезвом состоянии. По словам инсайдеров, "близкие отношения" Джастина с алкоголем это не секрет.

Американский певец Джастин Тимберлейк страдал от проблем с алкоголем задолго до ареста 18 июня 2024 года. Об этом пишет Page Six.

"Это не секрет. Все знают", — рассказывает источник.

Инсайдер добавил, что бывший бойфренд Бритни Спирс годами маскировал свою зависимость.

Впрочем, другой источник сообщает, что музыкант некоторое время не употреблял алкоголь до своего ареста накануне и даже похудел, выбрав более здоровый образ жизни. Тимберлейк отказался от алкоголя перед началом своего мирового тура Forget Tomorrow весной 2024 года. Однако, судя по всему, вернулся к вредной привычке.

18 июня его обвинили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии после ужина с друзьями в отеле на Лонг-Айленде.

Джастин Тимберлейк Фото: Getty Images

Полицейские, которые стояли на улице, остановили певца за нарушение ПДД.

"Джастин ужинал с друзьями, и возле ресторана, как всегда, стояли полицейские машины. Они (полицейские — ред.) ищут людей, которые идут после полуночи и которые могут быть пьяны. Джастин ушел в 00:30, и его сразу же остановили", — рассказал источник.

По словам инсайдеров, Джастин "много пил" примерно в то время, когда в 2021 году вышел документальный фильм New York Times о его бывшей девушке Бритни Спирс. В конце 2023 года певица также выпустила мемуары "Женщина во мне", в которых рассказала об изменах Тимберлейка и своем аборте по просьбе музыканта. Вероятно, это также стало причиной "вернуться" к вредной привычке.

Напомним, Бритни Спирс сняла видео под песню Джастина Тимберлейка.

Также Фокус писал о свидании Джастина Тимберлейка с женой.