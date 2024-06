Певец Джастин Тимберлейк арестован в США: что произошло (фото)

Джастина Тимберлейка остановили полицейские, он был арестован после ужина с друзьями. Певец и автор песен гастролирует в поддержку своего последнего альбома.

Американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк 17 июня был арестован в городе Хэмптоне, штат Нью-Йорк, США, за вождение в нетрезвом виде, сообщает Daily Mail.

43-летний певец сегодня должен был предстать перед судом. Представитель суда Саг-Харбора подтвердил информацию о том, что Тимберлейк сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Относительно вердикта пока информации нет.

Инсайдер издания сообщил, что Тимберлейк ужинал с друзьями и был остановлен ​​после полуночи: "Джастин ужинал с друзьями, и возле ресторана, как всегда, стояли полицейские машины. Они (полицейские — ред.) ищут людей, которые уходят после полуночи и которые могут быть пьяны. Джастин ушел в 00:30, и его сразу же остановили. Никто не пострадал, и на месте происшествия не было никакого конфликта".

Джастин Тимберлейк, концерт в Ванкувере, 29 апреля 2024 год Фото: Getty Images

Тимберлейк в настоящее время путешествует по Америке в рамках своего турне в поддержку его шестого сольного альбома Everything I Thought It Was. Известно, что на этой неделе у поп-звезды должны состояться два концерта в Чикаго, а на следующей — в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Первый этап его американского тура завершится 9 июля на Rupp Arena в Лексингтоне, Кентукки.

Далее у него перерыв на несколько недель, а в конце июля начнется его европейское турне, первый концерт он даст в Кракове 29 июля. Концерты в Германии, Бельгии, Англии, Нидерландах, Дании, Швеции и Франции завершают турне до следующего перерыва в сентябре.

Ранее, 4 марта, Фокус писал, что Джастин Тимберлейк на фоне слухов о разводе обратился к жене. После выхода мемуаров бывшей девушки музыканта Бритни Спирс в браке Тимберлейка начались серьезные проблемы.