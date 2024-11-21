Воссоединение One Direction и любимые женщины: Лиама Пейна похоронили в Англии (фото, видео)

С певцом, который погиб месяц назад, попрощались коллеги, родные, мама его сына и невеста. На церемонии гроб везли в белой карете, запряженной лошадьми.

В Англии похоронили певца Лиама Пейна, который погиб в октябре из-за падения с балкона отеля в Аргентине в возрасте 31 года. Об этом пишет People.

Провести музыканта в последний путь пришли его родные — родители, бывшая девушка Шерил Коул, которая родила Лиаму сына Беара Грея, а также невеста Кейт Кэссиди, с которой он на момент смерти находился в романтических отношениях и планировал свадьбу.

Также на похоронах появились бывшие коллеги Лиама Пейна из группы One Direction — Гарри Стайлз, Луи Томлинсон, Найл Хоран и Зейн Малик.

Похороны Лиама Пейна

К храму гроб везли в белой карете, запряженной лошадьми.

Похороны Лиама Пейна

Бывший участник группы One Direction сломал себе череп и мгновенно умер от "очень серьезных травм" 16 октября 2024 года, когда он упал с балкона третьего этажа отеля в Аргентине.

"Наша задача состояла в том, чтобы быстро отправиться туда, оказать медицинскую помощь и попытаться реанимировать его, но его травмы были несовместимы с жизнью", — сказал главный медик.

У музыканта остался семилетний сын Беар Грей.

Напомним, фанаты заметили предсказания в песне Лиама Пейна.

Также Фокус писал о планах Лиама Пейна на свадьбу с Кейт Кэссиди.