Фанаты Лиама Пейна заметили "разбивающее сердце" послание в предсмертной песне звезды

По мнению фанатов британского певца, в строках его последнего альбома он рассказывает о том, как это быть сломленным человеком.

В последней песне британского певца Лиама Пейна, которую он выпустил перед смертью, фанаты заметили намеки на "неистовую борьбу" с помощью музыки. Об этом пишет Mirror.

В марте Лиам Пейн выпустил свой сольный альбом Teardrops, о чем он сообщил в Instagram.

пост Лиама Пейна Фото: Скриншот

"Эта песня родилась из многих слез, не всех моих. Надеюсь, она понравится вам так же, как и мне, хотя немногие из вас могут ее понять", — говорится в подписи к релизу песни.

После того, как его поклонники узнали о смерти Пейна, они начали писать в социальных сетях, что певец пытался рассказать о своей борьбе с помощью музыки.

"Недавняя песня Лиама Пейна "Teardrops are falling, Down your face again, cause I don't know how to love you when!" ("Капли слез падают, по твоему лицу снова, потому что я не знаю, как любить тебя когда! Я тоже разбит" поразила особенно сильно. Сердце разрывается от мысли, что ему был всего 31 год!", — написал один из фанов.

Другой поклонник отметил: "Последняя песня, которую выпустил Лиам Пейн. Поет о том, как быть сломленным человеком. Сегодня на мое лицо точно упали слезы...ʼʼ.

Смерть Лиама Пейна

Бывшая звезда One Direction Лиам Пейн умер после падения с балкона третьего этажа отеля Буэнос-Айреса в Аргентине. Ему был всего 31 год.

Службы экстренной помощи были вызваны на место происшествия около 17:00 16 октября после сообщения об "агрессивном мужчине, который, возможно, находился под воздействием наркотиков и алкоголя".

Когда медики прибыли на место, им сообщили, что во внутреннем дворе отеля слышен громкий звук. Впоследствии они обнаружили там тело.

