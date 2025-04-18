Коляденко признался, что 19 лет не имел интима: Билык ответила экс-супругу (видео)

Хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал об одинокой жизни без женщин, которую он имел 19 лет подряд после развода с певицей Ириной Билык. Шоумен получил ответ от Билык, которая усомнилась в словах экс-супруга. Впрочем, Коляденко после слов о "целибате" намекнул на покупку интимных контактов, которую он себе наконец позволил.

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Заявление Коляденко о жизни после Билык прозвучало в интервью ведущей и блогеру Марии Ефросининой, которое появилось на ее YouTybe-канале.

Коляденко о жизни без Билык — см. с 1:30:50

Шоумен поделился с Ефросининой опытом неудачных свиданий, когда его собеседница во время ужина улаживала вопросы по телефону и уделяла мало внимания общению. После этого он ответил на вопрос, не слишком ли высокие у него требования к будущей избраннице. Коляденко заверил интервьюерку, что у него не было никаких отношений после расставания с Ириной Билык, которое произошло 19 лет назад.

"У меня не было женщины после Билык. Совсем. Это роковые женщины [Ирина Билык и Елена Коляденко]. Я не могу, у меня есть какой-то стандарт. Ну, нет, у меня не было женщины", — слышно на видео.

18 апреля на слова Коляденко откликнулась Ирина Билык. Певица отвечала на вопросы поклонников в Instagram, и кто-то поинтересовался, верит ли она в 19-летний "целибат" бывшего мужа.

"Конечно, не верю", — написала Билык.

Дмитрий Коляденко — комментарий Билык относительно отсутствия женщин Фото: скриншот

Если посмотреть продолжение интервью Коляденко, то можно узнать, что он все же решил прервать жизнь без женщин. В частности, шоумен и певец сообщил, что месяц назад "купил любовь за деньги". Затем он отметил, что был "очень счастлив" те 45 минут и "любил" женщину, которой заплатил. Мужчина объяснил, почему так долго хранил верность Билык. Со слов Дмитрия, он получал советы от бабушки, которая всю жизнь любила одного человека, но все же не смог и "не дождался".

В аккаунтах в соцсетях Коляденко пока нет ответа на реакцию Билык. Между тем под интервью, которое просмотрели более 140 тыс. человек, появилось более 500 комментариев: все зрители в восторге от встречи с кумиром молодости, с которым впервые увиделись более 20 лет назад.

Дмитрий Коляденко — биография

Дмитрий Коляденко — хореограф, певец, телеведущий, шоумен, который начал свою творческую карьеру в 2000-х годах прошлого века, рассказали на портале "Лига". Сначала Дмитрий танцевал на балете певца EL Кравчука, затем ставил мюзиклы ("Золушка", "Снежная королева" и т.д. — в сотрудничестве с шоубизнесом РФ). Коляденко также появлялся в телепередаче "Шанс", был ведущим "Шоумании" и других телепроектов. Шоумен был дважды официально женат: о первой жене мало что известно, а вторая — хореограф Елена Шипицына. После развода Коляденко несколько лет сожительствовал с певицей Ириной Билык.

Фокус писал об отношениях Коляденко и Билык. Например, в июне 2024 года шоумен рассказал, что имел с певицей "лучший интим". Он заявил, что Билык — на первом месте и в постели, и на сцене, и в жизни.

Напоминаем, в марте певица Ирина Билык попыталась спрогнозировать дату окончания войны в Украине. Тем временем поэт Кость Гнатенко объяснил, почему Билык начала петь на русском языке.