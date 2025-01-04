"Не от добра это делалось": поэт Гнатенко пояснил, зачем Билык пела на русском

Композитор и поэт-песенник считает Ирину Билык очень талантливым человеком. По его словам, она не только перевела все свои русские песни на украинский язык, но и полностью перешла на него в быту.

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Украинский композитор, поэт и певец Константин Гнатенко, создавший для Ирины Билык такие хиты как "Я расскажу", "Пусть живет надежда", "Я не знаю", в интервью "Главкому" рассказал, почему перестал писать для нее. По его словам, народная артистка Украины стала больше писать сама, работать с другими авторами, а затем в ее репертуаре появились русскоязычные песни.

На вопрос журналистов, как воспринял переход украинской певицы на русскоязычный репертуар (в начале 200о-ых, – прим. ред), он ответил:

Фото: Костя Гнатенко/Facebook

"Вы знаете, я когда-то говорил с Эль Кравчуком об этом. Кстати, у него русскоязычных песен почти нет. Он объясняет это так: если ты пел по-русски – это был единственный способ хоть куда-нибудь попасть. Потому что с украинскими вообще нельзя было пробиться никуда, их никто не брал, никто не хотел и слушать, только надо было по-русски. У Иры на тот момент уже был ребенок и нужно было тоже жить. Поверьте мне, не от добра это делалось, когда она на русском начала петь".

Ирина Билык и Костя Гнатенко Фото: Костя Гнатенко/Facebook

По его словам, Билык и потеряла, и приобрела из-за этого.

"По крайней мере, материально она улучшила свое состояние благодаря русскоязычным песням, это однозначно. Человеку нужно жить, нужно вкладываться", – подчеркнул Гнатенко.

Композитор отметил, что все люди иногда совершают ошибки, и их часто судят за это, но Ирина сделала правильные выводы.

"Она – талантливый человек. Летом мы встречались с ней. Ирина перевела почти все свои знаковые русскоязычные песни на украинский. Сделала это довольно успешно. Она – хорошая поэтесса. И сейчас она работает исключительно с украиноязычным репертуаром и даже в быту стала общаться по-украински. Ей совсем не нужно было это делать, но сразу при встрече именно она задала тон, чтобы мы все, вся компания, говорили по-украински", – поделился Константин.

Песню "Я расскажу" для Ирины Билык написал Константин Гнатенко

Гнатенко констатирует тот факт, что сейчас репертуар Ирины Билык украинский, и она смогла вернуть себе публику, которая ее любила.

Вспомнил он и об их первом знакомстве. Оно состоялось благодаря стилисту Сергею Новачуку, который делал молодой певице прически:

"Как-то сказал мне о том, что есть очень талантливая девочка, сама сочиняет музыку, ей нужно помочь с текстами. Мы встретились и сразу – родство душ, начали работать. Где-то я правил, где помогал словом, где связями. Тогда это все было совсем по-иному построено…. Это было такое розовое время, розовый период наших отношений. Мы ели из одной тарелки".

Совсем молодые Гнатенко и Билык Фото: Костя Гнатенко/Facebook

Он с теплотой говорит о том времени, когда они не могли похвастаться состоянием, но были очень счастливы и жили исключительно творчеством.

Константин Гнатенко и Ирина Билык на открытии клуба Andybar

В беседе журналисты и композитор не обошли стороной и Таисию Повалий, которая не только уехала в РФ, но и поддерживает агрессию Владимира Путина против Украины. В свое время именно он назвал ее "золотым голосом".

"Повалий была довольно симпатичным человеком, а потом съежилась, продалась, наверное. Я не хочу теперь ничего о ней говорить. Это такое, знаете, никому не нужно", – отметил Гнатенко.

Возвращаясь к Ирине Билык, добавим, что 16 января 2021 года она выступила на приеме у Александра Лукашенко, который был посвящен празднику "старого Нового года". ОДнако после полномасштабного вторжения артистка открыто осудила действия РФ и призвала оккупантов покинуть украинскую землю. Певица начала активно гастролировать с благотворительными концертами в в Европе и США, чтобы помочь Украине приблизить победу.

Ранее Фокус писал, что Ирина Билык показала своего 8-летнего сына от российского продюсера.