На праздничном приеме у Лукашенко выступили две украинские исполнительницы

На мероприятии в честь "старого Нового года", который организовали у Лукашенко, выступили украинские артистки Ирина Билык и Элина Иващенко.

16 января 2021 года на приеме у Александра Лукашенко, который был посвящен празднику "старого Нового года", выступили две украинские исполнительницы — Ирина Билык и Элина Иващенко. Об этом рассказывается на странице Фонда культурной солидарности Беларуси в Facebook.

[ + – ] Ирина Билык и Элина Иващенко выступили на приеме у Лукашенко Фото: скриншот

Белорусское издание Reformation рассказало, что на этом же мероприятии выступили и звезды российской эстрады, такие как Стас Михайлов, Зара и Валерий Сюткин. Также одним из исполнителей на приеме стал бывший солист белорусской группы "Песняры" Валерий Скорожонок.

Издание Reformation сообщило, что во время этого приема Лукашенко раздавал ордена, медали и благодарности исполнителям, представителям СМИ и госдеятелям.

Мероприятие прошло в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Во время своего выступления Лукашенко отметил, что в жизни, как и в произведениях Николая Гоголя, бывают красивые женщины, которые на самом деле оказываются ведьмами.

"Я против женщин ничего не имею. Наоборот, вы хорошо знаете, что я преклоняюсь перед женщинами, а тем более красивыми. Так вот, весь прошлый год под видом красивых лозунгов и продуманных образов нам также пытались продвинуть далекие от ожиданий и нужд общества идеи", — рассказал Лукашенко.

Отметим, после выборов президента Беларуси, которые прошли в 2020 году, по территории всей страны начались массовые митинги против Лукашенко. Одной из главных лидеров этих протестов стала Светлана Тихановская.

Напомним, в недавнем интервью Лукашенко заявил, что не читает Telegram и не пользуется смартфоном. Примечательно, что Telegram-каналы стали одним из основных средств координации протестов против Лукашенко, вспыхнувших после президентских выборов в Беларуси 2020 года.

Во время этого же интервью Лукашенко заявил, что его с Путиным "уже загнали намертво в одну команду", а касательно его отношения к Зеленскому сказал, что "с колена бы с ним не здоровался".