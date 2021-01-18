На святковому прийомі у Лукашенка виступили дві українські виконавиці

На заході в честь "старого Нового року", який організували у Лукашенка, виступили українські артистки Ірина Білик і Еліна Іващенко.

16 січня 2021 року на прийомі в Олександра Лукашенка, який був присвячений святу "старого Нового року", виступили дві українські виконавиці — Ірина Білик і Еліна Іващенко. Про це розповідається на сторінці Фонду культурної солідарності Білорусі у Facebook.

[ + – ] Ірина Білик і Еліна Іващенко виступили на прийомі у Лукашенка Фото: скриншот

Білоруське видання Reformation розповіло, що на цьому ж заході виступили і зірки російської естради, такі як Стас Михайлов, Зара і Валерій Сюткін. Також одним з виконавців на прийомі став колишній соліст білоруської групи "Пісняри" Валерій Скорожонок.

Видання Reformation повідомило, що під час цього прийому Лукашенко роздавав ордени, медалі та подяки виконавцям, представникам ЗМІ та держдіячам.

Захід пройшов в стилі "Вечорів на хуторі біля Диканьки". Під час свого виступу Лукашенко зазначив, що в житті, як і в творах Миколи Гоголя, бувають красиві жінки, які насправді виявляються відьмами.

"Я проти жінок нічого не маю. Навпаки, ви добре знаєте, що я схиляюся перед жінками, а тим більш красивими. Так ось, весь минулий рік під виглядом красивих гасел і продуманих образів нам також намагалися просунути далекі від очікувань і потреб суспільства ідеї", — розповів Лукашенко.

Відзначимо, після виборів президента Білорусі, які пройшли в 2020 році, територією всієї країни почалися масові мітинги проти Лукашенка. Одним з головних лідерів цих протестів стала Світлана Тихановська.

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю Лукашенко заявив, що не читає Telegram і не користується смартфоном. Примітно, що Telegram-канали стали одним з основних засобів координації протестів проти Лукашенка, що спалахнули після президентських виборів в Білорусі 2020 року.

Під час цього ж інтерв'ю Лукашенко заявив, що його з Путіним "вже загнали намертво в одну команду", а щодо його ставлення до Зеленського сказав, що "з коліна б з ним не вітався".