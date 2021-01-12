Лукашенко: "Я не читаю Telegram-каналы. У меня даже смартфона нет" (видео)

По словам Александра Лукашенко, если ему становятся интересны новости, то он просит пересказать их своего сына Николая.

Александр Лукашенко во время интервью с журналисткой Наилей Аскер-заде заявил, что он не пользуется смартфоном и не читает того, что пишут на каналах в мессенджере Telegram. Об этом стало известно из фрагмента разговора, который не попал в эфир передачи "Действующие лица". Видео опубликовала сама Аскер-заде на своем канале в Telegram.

"Нет, я не читаю Telegram. Я даже телефон в руках не ношу. Если мне надо — я у своего малыша (сына Николая, — ред.) прошу ты мне там что скажи. А обзор пресс-секретарь готовит каждое утро. У меня телефона нет сенсорного", — сказал Лукашенко.

[ + – ] Лукашенко рассказывает, что не пользуется смартфоном

Примечательно, что Telegram-каналы стали одним из основных средств координации протестов против Лукашенко, вспыхнувших после президентских выборов в Беларуси 2020 года.

Отметим, во время этого же интервью Лукашенко заявил, что его с Путиным "уже загнали намертво в одну команду", а касательно его отношения к Зеленскому заявил, что "с колена бы с ним не здоровался".

Напомним, 12 января основатель и владелец платформы Telegram Павел Дуров рассказал, что в течение последних трех суток в их мессенджере зарегистрировалось более 25 миллионов новых пользователей. По мнению основателя платформы, такой резкий прирост количества новых юзеров произошел из-за того, что "не хотят быть заложниками технологических монополий".

11 января издание The Daily Telegraph сообщило, что мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Согласно данным, приведенным СМИ, с 6 января 2021 года это приложение загрузили около 545 тыс. раз. Журналисты акцентируют на том, что Telegram начали активно скачивать после того, как компания Twitter заблокировала аккаунт Дональда Трампа из-за протестов, возникших в США вследствие недовольства результатами прошедших президентских выборов. Как известно, демонстранты не только выразили свой протест, но и штурмовали в здание Капитолия, в результате чего погибли несколько человек. Позже компании Apple и Google удалили из магазинов приложений соцсеть Parler, которой пользовались сторонники Трампа. Все это могло повлиять на рост популярности Telegram среди американцев.