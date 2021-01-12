Число пользователей Telegram за 3 дня выросло на 25 млн на фоне скандала с Parler и Twitter

Владелец Telegram сообщил, что месячное количество пользователей их мессенджера достигло 500 миллионов.

12 января основатель и владелец платформы Telegram Павел Дуров написал на своем канале, что в течение последних трех суток в их мессенджере зарегистрировалось более 25 миллионов новых пользователей. В частности, 38% новых регистраций было из Азии, 27% — из Европы, 21% — из Латинской Америки и 8% — со стран Северной Африки и Ближнего Востока.

"Это значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно регистрировалось 1,5 миллиона новых пользователей. На протяжении всей нашей 7-летней истории защиты конфиденциальности пользователей у нас бывали всплески загрузок. Но на этот раз все по-другому", — написал Дуров.

Он отметил, что месячное количество пользователей Telegram благодаря первой неделе января 2021 года возросло до 500 миллионов.

По мнению основателя платформы, "люди больше не хотят обменивать свою конфиденциальность на бесплатные услуги" и "не хотят быть заложниками технологических монополий", которые уверены в том, что им все будет сходить с рук, пока их приложениями пользуется подавляющее большинство пользователей.

"Telegram с половиной миллиарда активных пользователей и ускоряющимся ростом стал крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность", — написал Дуров.

Также владелец Telegram процитировал свою публикации от 2018 года, в которой он сообщал, что у платформы нет акционеров и рекламодателей, перед которыми нужно отчитываться. Тогда Дуров писал, что они не заключают сделок с маркетологами, сборщиками данных или госучреждениями, и с момента запуска мессенджера они "не раскрыли ни одного байта личных данных пользователей третьим лицам".

Напомним, 11 января издание The Daily Telegraph сообщило, что мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Согласно данным, приведенным СМИ, с 6 января 2021 года это приложение загрузили около 545 тыс. раз.

Журналисты акцентируют на том, что Telegram начали активно скачивать после того, как компания Twitter заблокировала аккаунт Дональда Трампа из-за протестов, возникших в США вследствие недовольства результатами прошедших президентских выборов. Как известно, демонстранты не только выразили свой протест, но и штурмовали в здание Капитолия, в результате чего погибли несколько человек. Позже компании Apple и Google удалили из магазинов приложений соцсеть Parler, которой пользовались сторонники Трампа. Все это могло повлиять на рост популярности Telegram среди американцев.

Ранее мы сообщали о том, что Дуров предупредил об угрозе дуополии Google и Apple и рассказал, как его мессенджер будет обходить возможную блокировку.