Telegram стал вторым приложением по количеству скачиваний в США — The Telegraph

На рост популярности мессенджера повлияли запрет приложения Parler, блокировка аккаунта Дональда Трампа в Twitter и новые условия конфиденциальности WhatsApp.

Издание The Daily Telegraph сообщило, что мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Согласно данным, приведенным СМИ, с 6 января 2021 года это приложение загрузили около 545 тыс. раз, что в 3 раза больше, чем неделей ранее.

Журналисты акцентируют на том, что Telegram начали активно скачивать после того, как компания Twitter заблокировала аккаунт Дональда Трампа из-за протестов, возникших в США вследствие недовольства результатами прошедших президентских выборов. Как известно, демонстранты не только выразили свой протест, но и штурмовали в здание Капитолия, в результате чего погибли несколько человек. Позже компании Apple и Google удалили из магазинов приложений соцсеть Parler, которой пользовались сторонники Трампа. Все это могло повлиять на рост популярности Telegram среди американцев.

Еще одним положительным фактором могло стать и изменение политики конфиденциальности WhatsApp, полагают в The Daily Telegraph. Как известно, начиная с 8 февраля 2021 года этот мессенджер будет обмениваться собираемыми данными с Facebook.

Павел Дуров, основатель Telegram, кстати, раскритиковал эти новые условия и призвал Facebook уважать права своих пользователей. Дуров также рассказал, что на фоне запрета приложения Parler команда мессенджера разрабатывает веб-версию для Safari, которая будет работать не хуже мобильного приложения. Она пригодится на случай, если Apple заблокирует мессенджер в App Store.

Ранее мы сообщали о том, что Дуров предупредил об угрозе дуополии Google и Apple и рассказал, как его мессенджер будет обходить возможную блокировку.