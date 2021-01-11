"Apple ограничивает вашу свободу". Дуров призвал использовать Android

Основатель Telegram предупредил об угрозе дуополии Google и Apple и рассказал, как его мессенджер будет обходить возможную блокировку.

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что Apple может ограничивать свободу своих пользователей. Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

"Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить приложения, которые вы используете, в то время как на Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK", – сказал он.

По его словам, переход на систему Android поможет пользователям сохранить информационную свободу.

Кроме того, он сообщил, что Telegram работает над созданием веб-версии приложения для браузера Safari, установленного на устройствах Apple.

"Что касается iOS, то мы работаем над многофункциональным веб-приложением, которое будет работать в Safari почти так же успешно, как и родное приложение. Это не одно и то же, но в крайнем случае сработает", — говорит Дуров.

Так Дуров прокомментировал блокировку соцсети Parler, которую используют сторонники президента США Дональда Трампа.

Социальная сеть Parler была основана в 2018 году Джоном Матце и Джаредом Томсоном как альтернатива Twitter, а ее штаб-квартира находится в в штате Невада (США). Самую большую популярность она получила среди сторонников Трампа, благодаря практически полному отсутствию модерации сообщений. Соцсеть насчитывает более 10 миллионов пользователей, из которых около 4 миллионов – активные.

Напомним, 8 января социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала аккаунт действующего президента Дональда Трампа. Администрация ресурса пообещала аналогично поступить с любым, кто на своей странице предоставит слово президенту США.