"С колена бы не здоровался". Лукашенко рассказал о своем отношении к Зеленскому (видео)

Президент Беларуси не простил Киеву поддержку протестовавших против результатов выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что не испытывает теплых чувств по отношению к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде.

"Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена я бы с ним не здоровался", – подчеркнул он.

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В ходе разговора глава Беларуси отметил, что российский президент Владимир Путин – его друг. Он считает, что их двоих "намертво" загнали в одну команду на политической арене.

"Путин не играет со мной в разных командах", – уточнил Лукашенко, напомнив, что даже в хоккей он с российским коллегой играют на одной стороне.

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за позицию Киева, поддержавшего протесты в Беларуси, и пригрозил ввести санкции.

Спустя неделю после этого заявления, во время посещения предприятия "Гомсельмаш", он заявил, что в Киеве и под Варшавой американские спецслужбы создали свои центры, через которые занимаются раскачкой ситуации по всей планете.