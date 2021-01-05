Лукашенко: "Нас с Путиным уже загнали намертво в одну команду"

По словам Лукашенко, в хоккей они с президентом РФ играют тоже в одной команде.

Александр Лукашенко в эфире программы "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде заявил, что его с главой Российской Федерации Владимиром Путиным "уже загнали в одну команду" в политическом поле. Об этом рассказывает агентство ТАСС.

"Нас загнали уже намертво в одну команду", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в хоккей они с Владимиром Путиным тоже играют в одной команде.

"Путин не играет со мной в разных командах", — отметил Лукашенко.

Примечательно, что весной 2017 года Александр Лукашенко называл Путина "родным братом".

"Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", — говорил тогда Лукашенко.

О своих словах Лукашенко вспомнил в сентябре 2020 года, после того, как президент РФ поддержал его в противостоянии с белорусской оппозицией.

"Помните, я говорил, а вы посмеивались, год назад, что, возможно, наступят такие времена, что нам с тобой (Путиным) придется стоять спиной к спине и отстреливаться. А вы это за шутку приняли. А вот видите, жизнь как повернулась", — отмечал Лукашенко.

Напомним, что та встреча Александра Лукашенко с Путиным в Сочи стала первым зарубежным визитом Лукашенко после президентских выборов 9 августа. Тогда президент РФ пообещал дать Лукашенко кредит в 1,5 миллиарда долларов. Эксперты по итогам этой встречи отмечали, что "поддержка России будет иметь свою цену".