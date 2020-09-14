1,5 миллиарда долларов. Путин даст кредит Лукашенко "в этот сложный момент"

По словам президента России Владимира Путина, сейчас министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

Россия готова предоставить Беларуси государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с Александром Лукашенко в понедельник, 14 сентября, во время встречи в Сочи.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в $1,5 млрд, и мы это исполним", – сказал он, имея ввиду скорее всего массовые протесты в Беларуси, которые продолжаются в стране с 9 августа.

По словам российского президента, сейчас министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

Он также добавил, что Россия и Беларусь должны продолжить взаимодействие в оборонной сфере, в частности в работе оборонных предприятий, и в военной сфере.

В подтверждение этому он уточнил, что именно в понедельник, 14 сентября, начинаются "запланированные еще в прошлом году военные учения" в Беларуси.

По словам президента РФ, они продлятся несколько дней и после их завершения российские военные подразделения вернуться на места своей постоянной дислокации.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По предварительным данным, на встрече намерены обсудить “перспективы интеграции в рамках Союзного государства”. Это первый выезд Лукашенко за пределы Беларуси после президентских выборов 9 августа.

При этом, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину от лица всего белорусского народа, а также объявила встречу президентов РФ и Беларуси в Сочи юридически неправомочной.