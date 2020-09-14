Лукашенко вылетел к Путину в Сочи на переговоры об “углублении союзничества”

Белорусский лидер впервые покинул страну после начала протестов против фальсификации президентских выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео самолета на взлетной полосе опубликовал телеграм-канал “Пул первого”.

“Первый полетел на переговоры, ждем новостей,” - добавил журналист из президентского пула Лукашенко.

Как сообщается в СМИ, разговор с Путиным пройдет в резиденции “Бочаров ручей” в формате тет-а-тет. Согласно анонсам, встреча посвящена “вопросам развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества”. Будут обсуждаться и “перспективы интеграции в рамках Союзного государства”.

Лукашенко впервые выехал из Беларуси после президентских выборов 9 августа.

Напомним, в ходе акций протеста, прошедших в Минске в воскресенье 13 сентября, было задержано более 400 человек.