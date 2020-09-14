Более сотни протестующих пытались "отбить" своих. В Минске задержали 400 человек

Как доложили в Министерстве внутренних дел Беларуси, за воскресенье, 13 сентября, по всему Минску во время акций протеста состоялись сотни задержаний.

"В различных районах столицы задержаны более 400 человек", – сообщает Telegram-Канал белорусского МВД.

В публикации сообщается также, что к 19:00 вечера протестные акции по стране завершились "практически везде, за исключением Минска". Кроме того, пресс-центр белорусского ведомства доложил, что против протестующих не применялись светошумовые гранаты, а издание "Еврорадио" опубликовало непроверенную информацию об этом.

"Некоторые источники в интернете около 18.00 распространили информацию о том, что в Минске был слышен звук похожий на выстрел. Разобрались. Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", – отметили в ведомстве.

"Правоохранителями светошумовые гранаты не применялись", – подчеркнули белорусские силовики.

Напомним, на очередных антипрезидентских протестах в Минске, 13 сентября, активисты попытались построить баррикады, а в Бресте, где протестующие заблокировали автомагистраль, силовики применили водомет.