В стране набирает обороты движение по идентификации людей, причастных к разгонам и пыткам демонстрантов.

В воскресенье, 6 сентября, в Минске на участником мирного марша напали силовики и несколько людей в балаклавах. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

"На одном из видео задержаний на Пушкинской при замедленном рассмотрении можно увидеть крайне интересный момент — в процессе задержания, мужчина повалился на землю, сорвал балаклаву с одного из тихарей и бросил ее куда подальше. Результат потрясающий — бандит скрутился, схватился за голову и убежал", – пишет канал.

Участников мирных протестов в Беларуси также призывают срывать маски с "тихарей" и снимать их лица. После этого, отправлять в Telegram-канал @belarus_blacklist_bot.

Telegram-бот был создан для идентификации силовиков, а также неизвестных людей в балаклавах, которые нападают на митингующих. Проект называется "Черная книга Беларуси", в рамках которого активисты собираются создать список силовиков, причастных к разгонам и пыткам демонстрантов.

Создатели проекта "Черная книга Беларуси" призывают своих подписчиков поделиться с ними любой информацией об опознанных на фотографиях и видеозаписях людях в форме, "чтобы снять маски с их лиц".

"За последние месяцы каратели полностью уничтожили понятие законности, а в стране орудуют непонятные бандиты в балаклавах. Теперь безопасность – дело наших собственных рук", – говорится в одном из постов Nexta.

Участникам антиправительственных протестов также предлагают самим патрулировать собственные жилые районы. А при встрече с силовиками рекомендуется снимать их лица, отправляя фотографии в "Черную книгу Беларуси".