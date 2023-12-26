В "черный список" Минкульта в 2023 году попал российский певец Shaman

Как отметили в ведомстве, в этом году ни одно лицо, которое угрожает национальной безопасности, не было исключено из соответствующего перечня. Сейчас в списке находится 213 человек.

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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Ярослава Дронова (Shaman), который известен своей Z-патриотической песней "Я — русский", в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме Дронова, в 2023 году МКИП добавил в список российского актера Алексея Кравченко, известного по фильмам "9 рота", "Солнцепек", "Наш спецназ", сериалам "Бригада", "Спецназ" и др.

Российский актер Алексей Кравченко

Также в ведомстве отметили, что в 2023 году ни одно лицо из этого перечня не было исключено. Сейчас в списке находится 213 человек.

Как напомнили в МКИП, в 2022 году в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, были внесены четыре россиянина: Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Анну Семенович и Дмитрия Пучкова. В то же время в том же году из этого перечня был исключен российский юморист Максим Галкин.

Напомним, 20 апреля в YouTube появился очередной Z-патриотический клип Ярослава Дронова на песню "Мы". В нем Shaman позирует на Красной площади с нарукавной повязкой в стиле немецкой национал-социалистической партии, только вместо свастики там изображен флаг России.

Также сообщалось, что в январе текущего года сообщалось, российский пропагандистский певец Shaman посетил оккупированный Мариуполь, где выступил перед украинскими детьми. На опубликованном видео было видно, что детей нарядили в форму российской молодежной милиарной организации "Юнармия".