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До "чорного списку" Мінкульту у 2023 році потрапив російський співак Shaman

Shaman, Росія, співак
Фото: Соцмережi | Російський співак Shaman

Як зазначили у відомстві, цьогоріч жодну особу, яка загрожує національній безпеці, не було виключено з відповідного переліку. Наразі в списку перебуває 213 людей.

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Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського співака Ярослава Дронова (Shaman), який відомий своєю Z-патріотичною піснею "Я — русский", до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім Дронова, у 2023 році МКІП додав до списку російського актора Олексія Кравченка, відомого за фільмами "9 рота", "Солнцепек", "Наш спецназ", серіалами "Бригада", "Спецназ" тощо.

Російський актор Олексій Кравченко Fullscreen
Російський актор Олексій Кравченко

Також у відомстві зазначили, що у 2023 році жодну особу з цього переліку не було виключено. Наразі в списку перебуває 213 осіб.

Як нагадали у МКІП, у 2022 році до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, було внесено чотирьох росіян: Володимира Соловйова, Дмитра Кисельова, Анну Семенович і Дмитра Пучкова. Водночас того ж року з цього переліку було виключено російського гумориста Максима Галкіна.

Нагадаємо, 20 квітня в YouTube зʼявився черговий Z-патріотичний кліп Ярослава Дронова на пісню "Мы". У ньому Shaman позує на Червоній площі з нарукавною пов'язкою в стилі німецької націонал-соціалістичної партії, тільки замість свастики там зображено прапор Росії.

Також повідомлялося, що в січні поточного року повідомлялося, російський пропагандистський співак Shaman відвідав окупований Маріуполь, де виступив перед українськими дітьми. На опублікованому відео було видно, що дітей нарядили у форму російської молодіжної міліарної організації "Юнармія".