Будет лучше для всех: в Нацбанке объяснили, почему РФ должна быть в "черном списке" FATF

После начала полномасштабной войны Украина неоднократно настаивала на том, чтобы Россию включили в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), но просьбы нашей страны игнорируются. Глава Нацбанка Андрей Пышный объясняет, как Россия продолжает угрожать финансовой безопасности мира.

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Международная финансовая система переполнена незаконными денежными потоками российского происхождения больше, чем когда-либо. Все потому, что Кремлю нужны ресурсы для своей преступной деятельности — финансирования терроризма, закупки оружия и компонентов к нему и чтобы избегать все введенные ограничения и меры экспортного контроля. Об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный пишет в своей колонке для издания Liga.net.

По его мнению, если исключить Россию из FATF и занести страну в "черный список" — позволит защитить глобальную финансовую систему от рисков, которые создает РФ, а еще сильно усилит позиции санкционного режима "коалиции".

"Этот шаг усложнит попытки России покупать высокотехнологичные компоненты для производства оружия с привлечением посредников для российских компаний. Поскольку потребует от финансовых учреждений применения повышенных протоколов контроля за операциями, которые могут иметь связь с Россией", — считает Пышный.

Глава Нацбанка отмечает, что сейчас Россия активно налаживает финансовое партнерство с Ираном. Но углубление финансовых связей между этими двумя странами имеет существенные последствия для безопасности мировой финансовой системы, поскольку это открывает путь незаконным финансовым потокам из страны, занесенной в "черный список" FATF.

А усиление экономического и политического влияния РФ — реальная угроза ценностям, которые так лелеет FATF:

доверие;

сотрудничество;

коллективная преданность борьбе с финансовыми преступлениями.

"Сегодня Россия признает неопровержимые доказательства ее несоответствия стандартам FATF и реальные шансы попасть в "черный список" FATF, поэтому прибегает к шантажу и политическому давлению. Такое свойственное агрессору поведение не является для нас неожиданностью. Осознав, что ее преступления являются основаниями для включения в "черный список", Москва прилагает колоссальные усилия, чтобы заставить государства-члены не прибегать к такому шагу. Члены FATF не должны поддаваться на такое давление", — подчеркивает Андрей Пышный.

Что такое "черный список FATF"

FATF — межправительственная организация, которая создает мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия государств этим стандартам.

А "черный список FATF" — это перечень юрисдикций с высоким уровнем риска. Внесение в список усложнило бы торговлю с Россией и лишило российскую военную машину финансирования.

По состоянию на 2023 год в черном списке FATF есть три страны:

Северная Корея;

Иран;

Мьянма.

Напомним, в конце февраля 2023 года FATF приостановила членство РФ в организации. При этом была проигнорирована инициатива Украины добавить страну-агрессора в черный список стран высокого риска.

К слову, исключить Россию из состава Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег предложил Нацбанк Украины еще в октябре 2022 года. Тогда глава НБУ Андрей Пышный заявил, что так организация отреагирует на нарушение Россией основных принципов международного права, в результате которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системы мира.