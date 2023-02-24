Россию исключили из FATF: в ОП объяснили, почему это важно для Украины

Несмотря на приостановку членства, Россия по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF и обязана продолжать выполнять свои финансовые обязательства.

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Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) проигнорировала просьбу Украины добавить в черный список стран высокого риска Россию. Вместо этого организация приостановила членство РФ, сказано на сайте FATF.

Там признали, что война России против Украины противоречит основным принципам организации, направленным на содействие безопасности и целостности мировой финансовой системы, а также грубо нарушает обязательства по международному сотрудничеству и взаимному уважению.

"Учитывая это, FATF решила приостановить членство Российской Федерации. Страна остается ответственной за свои обязательства по внедрению стандартов FATF. РФ обязана продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Россия останется членом глобальной сети как активный член Евразийской группы по отмыванию денег (ЕАГ) и сохранит свои права как члена ЕАГ", – говорится в заявлении.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что даже такое решение Украина может считать довольно серьезным успехом.

"У нас большая победа. FATF бессрочно приостановила членство РФ. Санкционная группа Макфола-Ермака боролась за это решение", – заявил он.

Что такое "черный список FATF"

FATF — межправительственная организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия государств этим стандартам. А "черный список FATF" — это перечень юрисдикций с высоким уровнем риска. Внесение в список усложнило бы торговлю с Россией и лишила российскую военную машину финансирования.

По состоянию на 2023 год в черном списке FATF есть три страны:

Северная Корея;

Иран;

Мьянма.

Напомним, исключить Россию из состава Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег предложил Нацбанк Украины еще в октябре 2022 года. В тогдашнем заявлении глава НБУ Андрей Пышный заявил, что таким образом организация отреагирует на нарушение Россией основополагающих принципов международного права, в результате которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системе мира.

Ранее Фокус рассказывал, что Соединенные Штаты Америки в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину ввели против государства-агрессора дополнительные санкции. Также Фокус сообщал о решении страны G7 не размораживать российские активы до окончания полномасштабной войны в Украине