Росію виключили із FATF: в ОП пояснили, чому це важливо для України

Незважаючи на припинення членства, Росія, як і раніше, несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань щодо впровадження стандартів FATF і зобов'язана продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання.

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Міжнародна група протидії відмиванню брудних грошей (FATF) проігнорувала прохання України додати до чорного списку країн високого ризику Росію. Натомість організація призупинила членство РФ, сказано на сайті FATF.

Там визнали, що війна Росії проти України суперечить основним принципам організації, спрямованим на сприяння безпеці та цілісності світової фінансової системи, а також грубо порушує зобов'язання щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги.

"Враховуючи це, FATF вирішила призупинити членство Російської Федерації. Країна залишається відповідальною за свої зобов'язання щодо впровадження стандартів FATF. РФ зобов'язана продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання. Росія залишиться членом глобальної мережі як активний член Євразійської групи з відмивання грошей (ЄАГ) та збереже свої права як члена ЄАГ", — йдеться у заяві.

При цьому глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що навіть таке рішення Україна може вважати досить серйозним успіхом.

"У нас велика перемога. FATF безстроково призупинила членство РФ. Санкційна група Макфола-Єрмака виборювала це рішення", — заявив він.

Що таке "чорний список FATF"

FATF — міжурядова організація, що займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму, а також здійснює оцінки відповідності держав цим стандартам. А "чорний список FATF" — це перелік юрисдикцій із високим рівнем ризику. Внесення до списку ускладнило б торгівлю з Росією та позбавило російську військову машину фінансування.

Станом на 2023 рік у чорному списку FATF є три країни:

Північна Корея;

Іран;

М'янма.

Нагадаємо, виключити Росію зі складу Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей запропонував Нацбанк України ще у жовтні 2022 року. У тодішній заяві глава НБУ Андрій Пишний заявив, що так організація відреагує на порушення Росією основних принципів міжнародного права, внаслідок яких виникли суттєві загрози безпеці та цілісності фінансовій системі світу.

Раніше Фокус розповідав, що Сполучені Штати Америки у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну запровадили проти держави-агресора додаткові санкції. Також Фокус повідомляв про рішення країни G7 не розморожувати російські активи до закінчення повномасштабної війни в Україні