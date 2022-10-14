Україна пропонує внести РФ до "чорного списку FATF": навіщо це потрібно

Внесення Росії до "чорного списку" серйозно позначиться на її банківській системі та міжнародній торгівлі.

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Національний банк запропонував Міжнародній групі протидії відмиванню брудних грошей (FATF) виключити зі свого складу Росію, а також внести її до "чорного списку". Про це йдеться на сайті регулятора.

Ці питання можуть бути розглянуті на наступному пленарному засіданні FATF. Воно пройде з 18 до 21 жовтня. Крім того, Нацбанк просить припинити членство РФ у регіональних органах FATF і позбавити її статусу спостерігача.

У зверненні голови НБУ Андрія Пишного сказано, що так організація відреагує на порушення Росією основних принципів міжнародного права, внаслідок яких виникли суттєві загрози безпеці та цілісності фінансовій системі світу.

"Дії Росії прямо свідчать про порушення заборон фінансування тероризму та режиму нерозповсюдження зброї масового ураження… Росія продовжує геноцид українців, ядерним шантажем тримає у заручниках увесь світ, створила загрозу голоду в країнах Африки й Азії", — додали в НБУ.

Що таке "чорний список FATF"

FATF — міжурядова організація, що займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму, а також здійснює оцінки відповідності держав цим стандартам. А "чорний список FATF" — це перелік юрисдикцій із високим рівнем ризику. Внесення до списку ускладнить торгівлю з Росією та допоможе позбавити російську військову машину фінансування. Такий крок також не дозволить оминути міжнародні санкції через наявні лазівки.

Також це безпосередньо вплине на банківську систему Росії та міжнародну торгівлю. Зокрема, можуть бути заблоковані будь-які платежі, надіслані на рахунки банків із "чорного списку".

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада України підтримала кандидатуру ексголови правління "Ощадбанку" Андрія Пишного на посаду голови Нацбанку. Фокус зібрав кілька цікавих фактів про Андрія Пишного — нового главу НБУ.

Також нагадаємо, що з 5 жовтня Національний банк України повернув заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки закордонних фінустанов. При цьому українці й надалі зможуть переказувати кошти за кордон на оплату: