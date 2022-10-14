Украина предагает внести РФ в "черный список FATF": зачем это нужно

Попадание России в "черный список" серьезно отразится на ее банковской системе и международной торговле

Related video

Национальный банк предложил Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) исключить из своего состава Россию, а также внести ее в "черный список". Об этом говорится на сайте регулятора.

Эти вопросы могут рассмотреть на следующем пленарном заседании FATF. Оно пройдет с 18 по 21 октября. Кроме того, Нацбанк просит прекратить членство РФ в региональных органах FATF и лишить ее статуса наблюдателя.

В обращении главы НБУ Андрея Пышного сказано, что таким образом организация отреагирует на нарушение Россией основополагающих принципов международного права, в результате которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системе мира.

"Действия России прямо свидетельствуют о нарушении запретов финансирования терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения… Россия продолжает геноцид украинцев, ядерным шантажом держит в заложниках весь мир, создала угрозу голода в странах Африки и Азии", – добавили в НБУ.

Что такое "черный список FATF"

FATF — межправительственная организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия государств этим стандартам. А "черный список FATF" — это перечень юрисдикций с высоким уровнем риска. Внесение в список усложнит торговлю с Россией и поможет лишить российскую военную машину финансирования. Такой шаг также не позволит обойти международные санкции через существующие лазейки.

Также это напрямую повлияет на банковскую систему России и международную торговлю. В частности, могут быть заблокированы любые платежи, отправленные на счета банков из "черного списка".

Напомним, 7 октября Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру экс-председатель правления "Ощадбанка" Андрея Пышного на должность главы Нацбанка. Фокус собрал несколько интересных фактов об Андрее Пышном — новом главе НБУ.

Также напомним, что с 5 октября Национальный банк Украины вернул запрет на Р2Р-переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты заграничных финучреждений. При этом украинцы и дальше смогут переводить средства за границу для оплаты: