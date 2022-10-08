Судился с Россией, возвращал "деньги Януковича": что известно о новом главе Нацбанка Андрее Пышном

Представление на назначение Андрея Пышного главой Нацбанка внес в Раду президент Владимир Зеленский. Это произошло после того, как парламент поддержал отставку Кирилла Шевченко с должности главы НБУ.

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Экс-председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный сменил подавшего в отставку Кирилла Шевченко и станет новым главой НБУ. Соответствующее решение 7 октября поддержала Верховная Рада Украины.

Фокус решил собрать несколько интересных фактов об Андрее Пышном — новом главе НБУ.

Был фигурантом нескольких громких скандалов

Репутация нового главы Нацбанка далеко небезупречна. С его именем во времена управления "Ощадбанком" связано несколько скандалов, некоторые из них стали предметом расследования правоохранительными и судебными органами. Например, в 2017 году "Ощадбанк" начал спецконфискацию денег "семьи Януковича" (экс-президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения). В интервью изданию lb.ua Андрей Пышный рассказывал, о какой сумме идет речь:

"Очень значительные суммы. Более одного миллиарда 150 миллионов долларов. Это и чистый "кэш" на счетах, и активы в ценных бумагах", — отметил тогдашний глава "Ощадбанка".

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Интересно, что вскоре после этого Виктор Янукович подал в суд на издание "Левый берег" и потребовал опровергнуть эту информацию. А чуть позже НАБУ, по информации онлайн-портала Izvestia.kiev.ua, заподозрило Андрея Пышного в том, что он может быть причастен к частичной растрате денег "семьи Януковича" и в присвоении 21 млн долларов — "Ощадбанк" списал эти средства. А в 2018 году, как следует из реестра судебных решений, правоохранители считали, что Андрей Пышный причастен к присвоению 35 млн грн., которые были арестованы на счетах банка. Отметим, ни по одному из этих эпизодов вину Пышного так и не доказали.

Инициировал крупное судебное разбирательство с Россией

Во время работы Андрея Пышного в государственном "Ощадбанке" состоялась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с Россией. Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2019 года удовлетворил требование украинского "Ощадбанка" к России выплатить 1,3 млрд долл., так как банк после незаконной аннексии Крыма в 2014 году лишился всех своих активов на полуострове.

Как сообщала тогда пресс-служба банка, "Ощадбанк" стал первой компанией,100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, победившим в судебном иске против России по поводу убытков из-за аннексии Крыма.

В 2021 году Апелляционный суд Парижа отменил решение Арбитражного трибунала по делу "Ощадбанк против России". Как сообщала Украинская правда, апелляционный суд поддержал одну из претензий россиян, и на основании этого отменил решение арбитражного трибунала.

Проблемой стало то, что договор о защите инвестиций, в рамках которого судилась украинская сторона, распространяется на инвестиции в Украине с 1 января 1992 года. "Ощадбанк" же появился в Крыму ранее, сразу после распада СССР.

В 2009 году почти полностью лишился слуха

"Потерять слух — это как оказаться за прозрачной, сплошной стеклянной стеной, которая вокруг тебя, — она повсюду и всегда, ты натыкаешься на нее ежеминутно. Именно эта прозрачная глухая стена отделяет тебя от остального мира…Это было непонятно, страшно, сложно, и не только для меня, а и для всей семьи, потому что мы попали в абсолютно новую для себя реальность… Изменилось абсолютно все. Едва ли не самой сложной для меня была потеря музыки", — делился в одном из интервью Андрей Пышный.

Он потерял слух в возрасте 34 лет, в 2009 году. А в 2011-м основал проект "Відчуй", который помогает адаптироваться людям с проблемами со слухом. В своих интервью Андрей Пышный рассказывал, что специально отказался изучать язык жестов и учился читать по губам.

[ + – ] Андрей Пышный основал проект "Відчуй", который помогает адаптироваться людям с проблемами со слухом Фото: Википедия

По данным Youcontrol, общественную организацию "Відчуй" Андрей Пышный основал вместе с Андреем Ермаком — нынешним руководителем Офиса президента Владимира Зеленского.

Разрабатывает санкции против России за полномасштабное вторжение в 2022 году

Сейчас Пышный работает в группе Ермака-Макфола и разрабатывает предложения о новых санкциях против РФ, а также исследует эффективность уже действующих ограничений. Интересно, что еще в 2014 году на IV Национальном экспертном форуме, Андрей Пышный лучшими санкциями против России назвал "поддержку Украины западными странами". Также он поддерживал разрыв торговых отношений между Украиной и РФ: "Торговать со страной-агрессором невозможно. Все говорят о потерях после остановки торговли. Я не знаю, как выразить эти потери в человеческих жизнях. Как отразить погибших под Славянском в экономических отчетах".

"Ходил в политику" с Арсением Яценюком

По данным платформы Youcontrol, Андрей Пышный в 2009 году был соучредителем общественной организации "Фронт змін", лидером которой был Арсений Яценюк. Позже Пышный и Яценюк были вместе в политической силе с аналогичным названием, которая в 2010 году принимала участие в местных выборах в Украине. В 2012 "Фронт змін" участвовал в выборах уже в составе ВО "Батьківщина".

С декабря 2012 по ноябрь 2014 Андрей Пышный был народным депутатом Украины. Годом позже "Фронт змін" объединился с "Батьківщиной", а Андрей Пышный стал заместителем руководителя партии, но в 2014 году ушел из политики.

Почти всю карьеру проработал в "Ощадбанке"

В "Ощадбанке" Андрей Пышный работал в 2000-2020 годах, занимая в разное время должности от исполняющего обязанности начальника юридического управления банка (2000) до главы правления (2014). 2 октября 2020 года наблюдательный совет "Ощадбанка" принял решение о прекращении полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и назначил с 3 ноября на эту должность Сергея Наумова.

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С марта по май 2007 года Андрей Пышный был первым заместителем главы "Укрэксимбанка", возглавив юридическое отделение этого банка, а спустя год стал директором департамента правового обеспечения финучреждения. В 2003 году стал первым заместителем главы правления и некоторое время исполнял обязанности руководителя "Ощадбанка".

Напомним, 4 октября глава правления НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что подал заявление об отставке. Президент Владимир Зеленский 6 октября внес в Раду представление на назначение главой Нацбанка Андрея Пышного.

Эксперты считают, что для смены руководства НБУ есть несколько причин. Первая – это та, которую сам Шевченко озвучил в своем сообщении об уходе с должности.

"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я оставляю должность главы НБУ", — сказал Шевченко. Он отметил, что считает себя антикризисным менеджером, который выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны.

Некоторые опрошенные Фокусом эксперты согласны, что решение главы НБУ уйти может быть связано с его здоровьем. "Я думаю, что причина, которую озвучил сам Шевченко – по состоянию здоровья – это правда, поэтому не думаю, что это связано с какими-то конфликтами, давлением на Шевченко или желанием сменить главу НБУ", — говорит аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

Но есть и другое мнение. В частности, близкий к руководству НБУ эксперт сообщил Фокусу, что речь идет не просто о желании самого Кирилла Шевченко оставить должность, но и о том, что этого хотят во власти (речь об Офисе Президента).

"К сожалению, Шевченко не оправдал надежд, которые на него возлагали властные круги. Оказалось, что он тактик, а не стратег. Резкое увеличение ставки не принесло Украине ни низкую инфляцию, ни стабильный курс, но принесло большие кредиты и рекордные вложения банков в депосертификаты НБУ, что негативно повлияет на отчисления НБУ в государственный бюджет.

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