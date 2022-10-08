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Економіка

Судився з Росією, повертав "гроші Януковича": що відомо про нового голову Нацбанку Андрія Пишного

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Фото: УНІАН | Ексголова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний змінив Кирила Шевченка, який подав у відставку

Подання на призначення Андрія Пишного головою Нацбанку вніс до Ради президент Володимир Зеленський. Це сталося після того, як парламент підтримав відставку Кирила Шевченка з посади голови НБУ.

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Ексголова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний змінив Кирила Шевченка, який подав у відставку, і стане новим головою НБУ. Відповідне рішення підтримала 7 жовтня Верховна Рада України.

Фокус вирішив зібрати кілька цікавих фактів про Андрія Пишного — нового голову НБУ.

Був фігурантом кількох гучних скандалів

Репутація нового голови Нацбанку є далеко не бездоганною. З його ім'ям за часів управління "Ощадбанком" пов'язано кілька скандалів, деякі з них стали предметом розслідування правоохоронними та судовими органами. Наприклад, у 2017 році "Ощадбанк" розпочав спецконфіскацію грошей "сім'ї Януковича" (експрезидента Віктора Януковича та його найближчого оточення). В інтерв'ю виданню lb.ua Андрій Пишний розповідав, про яку суму йдеться:

"Дуже значні суми. Понад один мільярд 150 мільйонів доларів. Це і чистий "кеш" на рахунках, й активи в цінних паперах", — зазначив тодішній глава "Ощадбанку".

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Цікаво, що невдовзі після цього Віктор Янукович подав до суду на видання "Лівий берег" і вимагав спростувати цю інформацію. А трохи пізніше НАБУ, за інформацією онлайн-порталу Izvestia.kiev.ua, запідозрило Андрія Пишного в тому, що він може бути причетний до часткової розтрати грошей "сім'ї Януковича" й у привласненні 21 млн доларів — "Ощадбанк" списав ці кошти. А в 2018 році, як випливає з реєстру судових рішень, правоохоронці вважали, що Андрій Пишний причетний до присвоєння 35 млн грн, які були заарештовані на рахунках банку. Зазначимо, що жодному з цих епізодів провину Пишного так і не довели.

Ініціював великий судовий розгляд із Росією

Під час роботи Андрія Пишного у державному "Ощадбанку" відбулася одна з найгучніших перемог України в міжнародному арбітражі з Росією. Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2019 року задовольнив вимогу українського "Ощадбанку" до Росії виплатити 1,3 млрд дол., оскільки банк після незаконної анексії Криму в 2014 році втратив свої активи на півострові.

Як повідомляла тоді пресслужба банку, "Ощадбанк" став першою компанією, 100% акцій якої належать державі, і першою банківською установою, яка перемогла в судовому позові проти Росії з приводу збитків через анексію Криму.

У 2021 році Апеляційний суд Парижа скасував рішення Арбітражного трибуналу в справі "Ощадбанк проти Росії". Як повідомляла Українська правда, апеляційний суд підтримав одну з претензій росіян, і на підставі цього скасував рішення арбітражного трибуналу.

Проблемою стало те, що договір про захист інвестицій, у межах якого судилася українська сторона, поширюється на інвестиції в Україні з 1 січня 1992 року. "Ощадбанк" з'явився в Криму раніше, відразу після розпаду СРСР.

У 2009 році майже повністю втратив слух

"Втратити слух — це як опинитися за прозорою, суцільною скляною стіною, яка навколо тебе, — вона скрізь і завжди, ти натрапляєш на неї щомиті. Саме ця прозора глуха стіна відгороджує тебе від решти світу… Це було незрозуміло, лячно, складно, і не лише для мене, а й для всієї родини, тому що ми потрапили в абсолютно нову для себе реальність… Змінилося абсолютно все. Чи не найбільш складною для мене була втрата музики", — ділився в одному з інтерв'ю Андрій Пишний.

Він втратив слух у віці 34 років у 2009 році. А в 2011-му започаткував проєкт "Відчуй", який допомагає адаптуватися людям із проблемами зі слухом. У своїх інтерв'ю Андрій Пишний розповідав, що спеціально відмовився вивчати мову жестів і вчився читати по губах.

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Андрій Пишний започаткував проєкт "Відчуй", який допомагає адаптуватися людям із проблемами зі слухом
Фото: Вiкiпедiя

За даними Youcontrol, громадську організацію "Відчуй" Андрій Пишний заснував разом з Андрієм Єрмаком — нинішнім керівником Офісу президента Володимира Зеленського.

Розробляє санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення у 2022 році

Зараз Пишний працює в групі Єрмака-Макфола та розробляє пропозиції про нові санкції проти РФ, а також досліджує ефективність обмежень, що вже діють. Цікаво, що ще в 2014 році на IV Національному експертному форумі Андрій Пишний найкращими санкціями проти Росії назвав "підтримку України західними країнами". Також він підтримував розрив торговельних відносин між Україною та РФ: "Торгувати з країною-агресором неможливо. Усі говорять про втрати після зупинки торгівлі. Я не знаю, як висловити ці втрати у людських життях. Як відобразити загиблих під Слов'янськом в економічних звітах".

"Ходив у політику" з Арсенієм Яценюком

За даними платформи Youcontrol, Андрій Пишний у 2009 році був співзасновником громадської організації "Фронт змін", лідером якої був Арсеній Яценюк. Пізніше Пишний і Яценюк були разом у політичній силі з аналогічною назвою, яка в 2010 році брала участь у місцевих виборах в Україні. У 2012 році "Фронт змін" брав участь у виборах уже в складі ВО "Батьківщина".

З грудня 2012 року по листопад 2014 року Андрій Пишний був народним депутатом України. Роком пізніше "Фронт змін" об'єднався з "Батьківщиною", а Андрій Пишний став заступником керівника партії, але в 2014 році пішов із політики.

Майже всю кар'єру пропрацював в "Ощадбанку"

В "Ощадбанку" Андрій Пишний працював у 2000-2020 роках, обіймаючи в різний час посади від виконувача обов'язків начальника юридичного управління банку (2000) до голови правління (2014). 2 жовтня 2020 року наглядова рада "Ощадбанку" ухвалила рішення про припинення повноважень чинного голови правління Андрія Пишного та призначила з 3 листопада на цю посаду Сергія Наумова.

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З березня до травня 2007 року Андрій Пишний був першим заступником голови "Укрексімбанку", очоливши юридичне відділення цього банку, а через рік став директором департаменту правового забезпечення фінустанови. У 2003 році став першим заступником голови правління і деякий час виконував обов'язки керівника "Ощадбанку".

Нагадаємо, 4 жовтня голова правління НБУ Кирило Шевченко повідомив, що подав заяву про відставку. Президент Володимир Зеленський 6 жовтня вніс до Ради подання на призначення головою Нацбанку Андрія Пишного.

Експерти вважають, що для зміни керівництва НБУ є кілька причин. Перша — це та, яку сам Шевченко озвучив у своєму повідомленні про звільнення з посади.

"Через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ", — сказав Шевченко. Він зазначив, що вважає себе антикризовим менеджером, який виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни.

Деякі опитані Фокусом експерти погоджуються, що рішення голови НБУ піти може бути пов'язане з його здоров'ям. "Я думаю, що причина, яку озвучив сам Шевченко — за станом здоров'я — це правда, тому не думаю, що це пов'язано з якимись конфліктами, тиском на Шевченка чи бажанням змінити голову НБУ", — каже аналітик фінансових ринків Іван Угляниця.

Але є й інша думка. Зокрема, близький до керівництва НБУ експерт повідомив Фокусу, що йдеться не просто про бажання самого Кирила Шевченка залишити посаду, а й про те, що цього хочуть у владі (йдеться про Офіс Президента).

"На жаль, Шевченко не виправдав надій, які на нього покладали владні кола. З'ясувалося, що він тактик, а не стратег. Різке збільшення ставки не принесло Україні ні низьку інфляцію, ні стабільний курс, але принесло великі кредити та рекордні вкладення банків у депосертифікати НБУ, що негативно вплине на відрахування НБУ до державного бюджету.

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