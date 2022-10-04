Проблеми зі здоров'ям: глава Нацбанку України Кирило Шевченко подав у відставку

Кирило Шевченко у березні минулого року хворів на коронавірус, замінити його може колишній голова "Ощадбанку". До голосування у Верховній Раді НБУ буде під контролем членів правління.

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Глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко вирішив подати заяву про відставку. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Шевченко зазначив, що йде з посади через стан здоров'я. Глава фінустанови попросив президента України Володимира Зеленського ухвалити свою відставку.

Шевченко позитивно оцінив свою роботу та підлеглих.

"З перших днів в НБУ я був антикризовим менеджером і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни. Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди і мене особисто — і ми його гідно склали", — зауважив глава банку.

НБУ ініціював на міжнародному рівні низку рішень, що послабили економіку країни агресора, продовжив Шевченко.

До рішення Верховної Ради України про звільнення і призначення на посаду нового голови Національного банку, правління фінустанови продовжить виконувати свої функції та керувати НБУ в поточному складі.

Відставка Кирила Шевченка — хто може прийти на заміну?

Найімовірнішим кандидатом на посаду нового голови Нацбанку є Андрій Пишний, колишній голова "Ощадбанку", написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Є й інші кандидати, але менше вірю в їх кар'єрний ріст", — зазначив він.

Голосування у Раді за відставку Шевченка відбудеться цього тижня. Чи призначать нового голову НБУ найближчими днями, ще невідомо.

Голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що Кирило Шевченко "уміє тримати удар".

"Людина, яка утримала гривню, банківську систему, платіжну систему країни, коли був найскладніший час. Вважаю це великою втратою для банківської системи та країни. Впевнений, вона залишиться в команді", — зазначив політик у Telegram.

Як Кирило Шевченко став головою НБУ

Нагадаємо, що 3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила попередника Шевченка Якова Смолія. Рада 16 липня призначила Шевченка головою НБУ на пропозицію Володимира Зеленського.

Bloomberg писало про бажання Зеленського звільнити Кирила Шевченка ще в жовтні минулого року. За даними ЗМІ, він мав погані відносини з кількома топменеджерами.

У березні 2021 року глава НБУ хворів на коронавірус.