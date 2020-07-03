Рада уволила главу НБУ Якова Смолия
До момента назанчения нового главы Нацбанка его обязанности будет исполнять Екатерина Рожкова
Верховная Рада уволила главу Национального банка Украины Якова Смолия. За такое решение проголосовали 286 народных депутатов.
Во время выступления в сессионном зале перед голосование Смолий снова повторил, что ушел в отставку в качестве протеста против "систематического политического давления" на НБУ с целью принятия решений, "которые не являются экономически обоснованными, фокусируются на краткосрочным победах и могут стоить дорого украинской экономике в долгой перспективе".
Он заявил, что во время пребывания во главе НБУ вместе с членами правления исполнял роль щита для защиты НБУ от давления политиков.
В качестве примеров такого давления он назвал иски в суды, "проплаченные" митинги, информатики и необоснованные оценки со стороны политиков, использование совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри институции.
"Значит ли моя отставка, что независимость получилось сломать. Нет – это протест, сигнал, предупреждение, красная линия. Своей отставкой я пытаюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать институционные основы центрального банка. Сейчас команда проявления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. Но очень важно, чтобы их работе перестали мешать. Чтобы президент, правительство и политики наладили эффективное взаимодействие с НБУ", – заявил Яков Смолий.
До назначения нового главы НБУ исполнять его обязанности будет первый замглавы Екатерина Рожкова.
Как ранее сообщал Фокус:
- Яков Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.
- Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.
- В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.
- В то же время послы стран G7 выступили с заявлением, что "подрыв" независимости НБУ "был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку". Аналогичное заявление сделал и МВФ.