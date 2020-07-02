МВФ об отставке Смолия: независимость НБУ необходимо сохранить

В МВФ считают, что под руководством Смолия Украина добилась важных успехов.

На фоне заявлений об отставке главы НБУ Якова Смолия, Международный валютный фонд призвал обеспечить независимость НБУ. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Нацбанк "является центральным звеном в многомиллиардной программе помощи Украине".

"Под его (Смолия, – ред.) руководством Украина добилась важных успехов в достижении стабильности цен, наглядно демонстрируя, что независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики", – сказано в сообщении.

"Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы для Украины, поддерживаемой МВФ, и поэтому она должна поддерживаться при его преемнике", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

В связи с заявлением Смолия об отставке официально отменено предложение о размещении Украиной новых 12-летних евробондов на 1,75 млрд долларов и выкупе старых.