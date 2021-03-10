Голова НБУ Кирило Шевченко захворів коронавірусом

Про свій діагноз голова фінустанови повідомив у соцмережах.

У керівника Національного банку України Кирила Шевченка діагностували коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook ввечері 10 березня.

"Хочу повідомити, що я захворів COVID, в зв'язку з чим, звісно, знаходжусь на самоізоляції зараз. Почуваю себе нормально, зберігаю оптимізм. Сподіваюся на швидке одужання і повернення в offline-життя", — йдеться в публікації.

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Зазначимо, що за останню добу столиця України стала лідером за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу. Тут зафіксовано 644 нових заражених. Цілком можливо, що в цю статистику потрапив і голова НБУ.

Тим часом в Україні триває вакцинація від COVID-19. За словами голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, вона просувається в три рази повільніше, ніж планували у Міністерстві охорони здоров'я. Одна з головних причин — брак мобільних бригад для здійснення вакцинації.

Станом на 10 березня в Україні виявлено 6377 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії в країні захворіло 1 416 438 осіб, померли від ускладнень, викликаних інфекцією 27 423 українця.