Статистика коронавируса на 10 марта: Киев стал лидером по новым случаям

После выходных количество заболевших COVID-19 начало расти, самая худшая ситуация в столице и Одесской области.

Состоянием на 10 марта в Украине зафиксировали 6 377 новых случаев заболевания. Официальную статистику за последние сутки глава министерства здравоохранения Максим Степанов разместил на странице в "Фейсбук".

Среди заболевших оказались 263 медработника и 309 детей. Стоит отметить, что количество новых случаев начало расти после длинных выходных, так 9 марта Минздрав сообщил о 3261 новых случаев, а 8 марта насчитали 5572 заболевших.

За прошедшие сутки в Украине:

госпитализировали — 1904 человека;

умерли — 219 человек;

выздоровели — 5687 человек.

Медики успели провести 64 126 тестирований, в том числе методом ПЦР — 33904, методом ИФА — 15116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15106).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1416438 человек;

выздоровели — 1204916 человек;

летальных исходов — 27 423;

проведено ПЦР-тестов — 7188346.

[ + – ] Статистика коронавируса на 10 марта

За сутки больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве (644), а также Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

Количество заразившихся в регионах за сутки:

Киев — 644 случая;

Винницкая область — 575 случаев;

Волынская область — 125 случаев;

Днепропетровская область — 226 случаев;

Донецкая область — 118 случаев;

Житомирская область — 141 случай;

Закарпатская область — 399 случаев;

Запорожская область — 218 случаев;

Ивано-Франковская область — 502 случая;

Киевская область — 320 случаев;

Кировоградская область — 31 случай;

Луганская область — 74 случая;

Львовская область — 523 случая;

Николаевская область — 229 случаев;

Одесская область — 586 случаев;

Полтавская область — 153 случая;

Ровенская область — 173 случая;

Сумская область — 50 случаев;

Тернопольская область — 148 случаев;

Харьковская область — 270 случаев;

Херсонская область — 6 случаев;

Хмельницкая область — 152 случая;

Черкасская область — 151 случай;

Черновицкая область — 533 случая;

Черниговская область — 30 случаев.

По информации на вечер 9 марта в Украине 30 714 (43,6%) из 70 310 выделенных койко-мест были заняты пациентами с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего за сутки госпитализировали 1 898 и выписали 636 человек. Для сравнения: 8 марта сообщили о 1830 госпитализациях и 636 выписках.