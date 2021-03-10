Статистика коронавируса на 10 марта: Киев стал лидером по новым случаям
После выходных количество заболевших COVID-19 начало расти, самая худшая ситуация в столице и Одесской области.
Состоянием на 10 марта в Украине зафиксировали 6 377 новых случаев заболевания. Официальную статистику за последние сутки глава министерства здравоохранения Максим Степанов разместил на странице в "Фейсбук".
Среди заболевших оказались 263 медработника и 309 детей. Стоит отметить, что количество новых случаев начало расти после длинных выходных, так 9 марта Минздрав сообщил о 3261 новых случаев, а 8 марта насчитали 5572 заболевших.
За прошедшие сутки в Украине:
- госпитализировали — 1904 человека;
- умерли — 219 человек;
- выздоровели — 5687 человек.
Медики успели провести 64 126 тестирований, в том числе методом ПЦР — 33904, методом ИФА — 15116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15106).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1416438 человек;
- выздоровели — 1204916 человек;
- летальных исходов — 27 423;
- проведено ПЦР-тестов — 7188346.
За сутки больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве (644), а также Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.
Количество заразившихся в регионах за сутки:
Киев — 644 случая;
Винницкая область — 575 случаев;
Волынская область — 125 случаев;
Днепропетровская область — 226 случаев;
Донецкая область — 118 случаев;
Житомирская область — 141 случай;
Закарпатская область — 399 случаев;
Запорожская область — 218 случаев;
Ивано-Франковская область — 502 случая;
Киевская область — 320 случаев;
Кировоградская область — 31 случай;
Луганская область — 74 случая;
Львовская область — 523 случая;
Николаевская область — 229 случаев;
Одесская область — 586 случаев;
Полтавская область — 153 случая;
Ровенская область — 173 случая;
Сумская область — 50 случаев;
Тернопольская область — 148 случаев;
Харьковская область — 270 случаев;
Херсонская область — 6 случаев;
Хмельницкая область — 152 случая;
Черкасская область — 151 случай;
Черновицкая область — 533 случая;
Черниговская область — 30 случаев.
По информации на вечер 9 марта в Украине 30 714 (43,6%) из 70 310 выделенных койко-мест были заняты пациентами с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего за сутки госпитализировали 1 898 и выписали 636 человек. Для сравнения: 8 марта сообщили о 1830 госпитализациях и 636 выписках.