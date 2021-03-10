Статистика коронавірусу станом на 10 березня: Київ став лідером за новими випадками

Після вихідних кількість хворих COVID-19 почала зростати, найгірша ситуація в столиці та Одеській області.

Станом на 10 березня в Україні зафіксували 6 377 нових випадків захворювання. Офіційну статистику за останню добу глава міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розмістив на сторінці у "Фейсбук".

Серед захворілих виявилися 263 медпрацівники і 309 дітей. Варто зазначити, що кількість нових випадків почала зростати після довгих вихідних, так 9 березня Мінздоров'я повідомив про 3 261 новий випадкок, а 8 березня нарахували 5 572 хворих.

За минулу добу в Україні:

госпіталізували — 1 904 людини;

померли — 219 осіб;

одужали — 5 687 осіб.

Медики встигли провести 64 126 тестувань, зокрема методом ПЛР — 33 904, методом ІФА — 15 116, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 15 106).

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 416 438 осіб;

одужали — 1 204 916 осіб;

летальних випадків — 27 423;

проведено ПЛР-тестів — 7 188 346.

[ + – ] Статистика коронавірусу станом на 10 березня

За добу найбільше підтверджених випадків зафіксували у Києві (644), а також Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

Кількість тих, хто заразилися в регіонах за добу:

Київ — 644 випадки;

Вінницька область — 575 випадків;

Волинська область — 125 випадків;

Дніпропетровська область — 226 випадків;

Донецька область — 118 випадків;

Житомирська область — 141 випадок;

Закарпатська область — 399 випадків;

Запорізька область — 218 випадків;

Івано-Франківська область — 502 випадки;

Київська область — 320 випадків;

Кіровоградська область — 31 випадок;

Луганська область — 74 випадки;

Львівська область — 523 випадки;

Миколаївська область — 229 випадків;

Одеська область — 586 випадків;

Полтавська область — 153 випадки;

Рівненська область — 173 випадки;

Сумська область — 50 випадків;

Тернопільська область — 148 випадків;

Харківська область — 270 випадків;

Херсонська область — 6 випадків;

Хмельницька область — 152 випадки;

Черкаська область — 151 випадок;

Чернівецька область — 533 випадки;

Чернігівська область — 30 випадків.

За інформацією на вечір 9 березня в Україні 30 714 (43,6%) із 70 310 виділених ліжко-місць були зайняті пацієнтами з підозрою або підтвердженою коронавірусною інфекцією. Всього за добу госпіталізували 1 898 і виписали 636 осіб. Для порівняння: 8 марта повідомили про 1 830 госпіталізацій і 636 виписок.