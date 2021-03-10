Статистика коронавірусу станом на 10 березня: Київ став лідером за новими випадками
Після вихідних кількість хворих COVID-19 почала зростати, найгірша ситуація в столиці та Одеській області.
Станом на 10 березня в Україні зафіксували 6 377 нових випадків захворювання. Офіційну статистику за останню добу глава міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розмістив на сторінці у "Фейсбук".
Серед захворілих виявилися 263 медпрацівники і 309 дітей. Варто зазначити, що кількість нових випадків почала зростати після довгих вихідних, так 9 березня Мінздоров'я повідомив про 3 261 новий випадкок, а 8 березня нарахували 5 572 хворих.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізували — 1 904 людини;
- померли — 219 осіб;
- одужали — 5 687 осіб.
Медики встигли провести 64 126 тестувань, зокрема методом ПЛР — 33 904, методом ІФА — 15 116, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 15 106).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 416 438 осіб;
- одужали — 1 204 916 осіб;
- летальних випадків — 27 423;
- проведено ПЛР-тестів — 7 188 346.
За добу найбільше підтверджених випадків зафіксували у Києві (644), а також Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.
Кількість тих, хто заразилися в регіонах за добу:
Київ — 644 випадки;
Вінницька область — 575 випадків;
Волинська область — 125 випадків;
Дніпропетровська область — 226 випадків;
Донецька область — 118 випадків;
Житомирська область — 141 випадок;
Закарпатська область — 399 випадків;
Запорізька область — 218 випадків;
Івано-Франківська область — 502 випадки;
Київська область — 320 випадків;
Кіровоградська область — 31 випадок;
Луганська область — 74 випадки;
Львівська область — 523 випадки;
Миколаївська область — 229 випадків;
Одеська область — 586 випадків;
Полтавська область — 153 випадки;
Рівненська область — 173 випадки;
Сумська область — 50 випадків;
Тернопільська область — 148 випадків;
Харківська область — 270 випадків;
Херсонська область — 6 випадків;
Хмельницька область — 152 випадки;
Черкаська область — 151 випадок;
Чернівецька область — 533 випадки;
Чернігівська область — 30 випадків.
За інформацією на вечір 9 березня в Україні 30 714 (43,6%) із 70 310 виділених ліжко-місць були зайняті пацієнтами з підозрою або підтвердженою коронавірусною інфекцією. Всього за добу госпіталізували 1 898 і виписали 636 осіб. Для порівняння: 8 марта повідомили про 1 830 госпіталізацій і 636 виписок.