Третья волна COVID: за 9 марта госпитализировали 1143 человека

Хуже всего ситуация обстоит в Ивано-Франковской, Закарпатской и Винницкой областях. Киев также начал "взлетать".

По состоянию на вечер 9 марта в Украине с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 заняты 30 714 коек (43,6%) из 70 310 выделенных, что на 1 143 больше, чем сутками ранее. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

За сутки было госпитализировано 1 898 человек (8 марта было 1830), а выписали 712 человек (было 636).

Ситуация по-прежнему остается тяжелой в таких регионах:

Ивано-Франковская область – заняты 85,39% ковидных коек (84,43% сутками ранее);

Закарпатская область – 83,69% (83,42%);

Винницкая область – 71,79% (68,06%);

Черновицкая область – 66,79% (65,03%).

Также ситуация напряженная в Киеве: по состоянию на вечер 9 марта там заняты 56,40% коек для COVID-пациентов.

Ситуация лучше всего в Херсонской области. Там заняты лишь 9,28% ковидных коек (сутками ранее — 9,06%).

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, написал на своей странице в Facebook, что усредненная скорость заполнения коек продолжает увеличиваться: она выросла до 767, а неделю назад была 611 койек/сутки.

По данным блогера, сейчас в реанимационных отделениях находится 2 329 человек. Это на 80 пациентов больше, чем днем ранее. На аппарате ИВЛ находится 819 украинцев (больше на 23 человека).

По его словам, в Киеве и Винницкой области наблюдается высокий прирост госпитализаций.

"Киев и Винницкая область взлетают. Посмотрите на темпы прироста по Винницкой области, они просто ужасные, но красную зону там не вводят", — пишет Истребин.

Также блогер уточнил, что хуже всего с госпитализациями ситуация обстоит в Ивано-Франковской области – на миллион человек приходится забирать в больницу 2 474 человек.

На втором месте Закарпатье – 1 501 пациент на миллион местных жителей.

Немного лучше картина в Черновицкой области – 1 473 госпитализированных на миллион населения.

Отметим, 6 марта госпитализировали рекордные 3 955 человек. Тогда были заняты 27 458 койко-мест из 70 053.

Напомним, рекордное количество госпитализированных в Украине наблюдалось в субботу, 6 марта. За сутки тогда в больнице оказались 3 955 заболевших коронавирусом.

За последние сутки в Украине зарегистрировали 3261 новый случай заболевания COVID-19. Среди заболевших насчитали 160 детей и 54 медицинских работника. Стоит отметить, что количество новых случаев сокращается уже четвертые сутки подряд, с 6 марта. Днем ранее, 8 марта, в стране зафиксировали 5572 новых больных.

Также сообщалось, что глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге сообщил, что окончания пандемии коронавируса следует ожидать в начале 2022 года.