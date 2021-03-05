В ВОЗ спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в следующем году

При этом расслабляться из-за появления вакцин, утверждают специалисты, не стоит из-за медленных темпов иммунизации.

Завершения пандемии коронавируса следует ожидать в начале 2022 года. Такое мнение в интервью немецкому изданию Die Welt высказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге.

На его взгляд, в течение текущего года пандемия сохранится, но ситуация будет предсказуемой и управляемой, в отличие от ситуации в 2020 году, которую Клюгге охарактеризовал как "terra incognita, научную и политическую тьму".

По мнению представителя ВОЗ, на сегодняшний день человечество знает о коронавирусе намного больше, чем с самого начала пандемии, и теперь обладает инструментами диагностики заболевания, а также вакциной.

"Однако в моей работе важно уметь планировать заранее. Поэтому я предполагаю, что пандемия закончится в начале 2022 года", — заявил Клюгге.

Он предупредил, что это не значит, что вирус полностью исчезнет.

Клюгге считает, что европейцам пока что не следует расслабляться из-за изобретения вакцин, поскольку кампании по вакцинации идут достаточно медленно. При этом он указал на опасность распространившегося "британского" штамма коронавируса, который является более заразным.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что менее 10% людей на Земле выработали антитела к COVID-19. Она выпустила видеоролик, в котором объяснила необходимость вакцинации в ролике

Ранее ВОЗ сообщила о старте программы по выплате компенсаций за серьезные побочные эффекты вакцин против COVID-19. Жители 92 стран мира с низким и средним уровнем дохода жителей, на которых распространяется соглашение Фонда COVAX, смогут получить деньги за неудобства, для этого им даже не придется обращаться в суд.

Напомним, Великобритания профинансирует подготовку специалистов по вакцинации в Украине.