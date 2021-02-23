ВОЗ выплатит компенсации за побочные эффекты вакцин, чтобы избежать судебных исков

Чиновники признали, что даже сертифицированные прививки для общего пользования могут провоцировать неприятные реакции.

Всемирная организация здравоохранения запускает программу выплату компенсаций за побочные эффекты после применения вакцин против COVID-19. Подробности опубликованы на официальном сайте.

17 февраля ВОЗ подписала договор с компанией Chubb Limited о компенсациях для жителей 92 стран мира с низким и средним уровнем дохода жителей, на которых распространяется соглашение Фонда COVAX о рыночных обязательствах. Пока это первый и единственный глобальный механизм возмещения по вакцинации. Стоить отметить, что Украина тоже должна получить вакцины через Фонд COVAX.

"Все вакцины, закупаемые или распространяемые через центр COVAX, получают одобрение регулирующих органов или разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях, чтобы подтвердить их безопасность и эффективность. Но, как и все лекарства, даже вакцины, одобренные для общего применения, в редких случаях могут вызывать серьезные побочные реакции", — отметили в ВОЗ.

Согласно договоренностям, в случае серьезных побочных эффектов людям должны предоставить быструю и честную единоразовую компенсацию. При этом пострадавшим не нужно будет обращаться в суд и проходить через длительный процесс. Программа будет действовать вплоть до 30 июня 2022 года.

Ранее стало известно, что США выделит программе COVAX финансовую помощь в размере 200 миллионов долларов до конца февраля, об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил на заседании Совета безопасности ООН. Он также призвал увеличивать объемы производства вакцин против коронавируса и распределять препараты между всеми странами.

До этого Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и тем самым разрешило ее использование в рамках проекта COVAX. Эту вакцину уже подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Минздрава Украины, первую партию уже заказали у производителя. Законопроект № 4613, подписанный президентом Владимиром Зеленским, позволяет сократить процедуру до пяти дней.