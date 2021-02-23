ВООЗ виплатить компенсації за побічні ефекти вакцин, щоб уникнути судових позовів
Чиновники визнали, що навіть сертифіковані щеплення для загального користування можуть провокувати неприємні реакції.
Всесвітня організація охорони здоров'я запускає програму виплати компенсацій за побічні ефекти після застосування вакцин проти COVID-19. Подробиці опубліковані на офіційному сайті.
17 лютого ВООЗ підписала договір з компанією Chubb Limited про компенсації для жителів 92 країн світу з низьким і середнім рівнем доходу жителів, на яких поширюється угода Фонду COVAX про ринкові зобов'язання. Поки це перший і єдиний глобальний механізм відшкодування з вакцинації. Варто зазначити, що Україна теж повинна отримати вакцини через Фонд COVAX.
"Усі вакцини, які закуповуються або поширювані через центр COVAX, отримують схвалення регулювальних органів або дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях, щоб підтвердити їхню безпеку й ефективність. Але, як і всі ліки, навіть вакцини, схвалені для загального застосування, у рідкісних випадках можуть викликати серйозні побічні реакції ", — зазначили у ВООЗ.
Згідно з домовленостями, у разі серйозних побічних ефектів людям повинні надати швидку і чесну одноразову компенсацію. При цьому потерпілим не потрібно буде звертатися до суду і проходити через тривалий процес. Програма буде діяти аж до 30 червня 2022 року.
Раніше стало відомо, що США виділить програмі COVAX фінансову допомогу у розмірі 200 мільйонів доларів до кінця лютого, про це держсекретар Ентоні Блінкен заявив на засіданні Ради безпеки ООН. Він також закликав збільшувати обсяги виробництва вакцин проти коронавірусу і розподіляти препарати між усіма країнами.
До цього Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування і тим самим дозволила її використання в рамках проекту COVAX. Цю вакцину вже подали на реєстрацію в Державний експертний центр МОЗ України, першу партію вже замовили у виробника. Законопроект № 4613, підписаний президентом Володимиром Зеленським, дозволяє скоротити процедуру до п'яти днів.