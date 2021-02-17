США финансово поддержат COVAX, через которую Украина должна получить вакцины

США не только остаются в ВОЗ, но и выделят ей не менее 200 млн долларов до конца февраля.

США окажут "существенную финансовую поддержку" программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX, направленной на обеспечение населения Земли вакцинами от коронавируса. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе виртуального заседания Совета безопасности ООН.

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"Мы работаем с ВОЗ в вопросе глобального доступа к вакцинам", – заверил он и добавил, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией.

Блинкен также говорил о необходимости наращивать производство вакцин против COVID-19 и распределять их между странами всего мира. "Благодаря сотрудничеству частного сектора и правительств производство вакцин расширяется, но недостаточно быстро, чтобы отвечать нуждам мирового сообщества, – считает он. – Соединенные Штаты будут работать с партнерами по всему миру, чтобы наращивать мощности по производству и распределению вакцин".

Госсекретарь также подтвердил, что к концу этого месяца США намерены выплатить более 200 млн долларов в бюджет ВОЗ.

21 января президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны в ВОЗ. Процесс выхода из этой организации начал в мае прошлого года тогдашний президент Дональд Трамп. Он был недоволен реакцией ВОЗ на пандемию и ее "заигрыванием" с Китаем. Выход должен был завершиться в июле 2021 года.