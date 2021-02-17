США фінансово підтримають COVAX, через яку Україна повинна отримати вакцини

США не тільки залишаються у ВООЗ, а й виділять їй не менше 200 млн доларів до кінця лютого.

США нададуть "істотну фінансову підтримку" програмі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) COVAX, спрямованій на забезпечення населення Землі вакцинами від коронавірусу. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен у ході віртуального засідання Ради безпеки ООН.

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"Ми працюємо з ВООЗ у питанні глобального доступу до вакцин", — запевнив він і додав, що кожна країна повинна робити внесок у боротьбу з пандемією.

Блінкен також говорив про необхідність нарощувати виробництво вакцин проти COVID-19 і розподіляти їх між країнами всього світу. "Завдяки співпраці приватного сектору й урядів виробництво вакцин розширюється, але недостатньо швидко, щоб відповідати потребам світової спільноти, — вважає він. — Сполучені Штати працюватимуть з партнерами по всьому світу, щоб нарощувати потужності з виробництва та розподілення вакцин".

Держсекретар також підтвердив, що до кінця цього місяця США мають намір виплатити понад 200 млн доларів бюджету ВООЗ.

21 січня президент США Джо Байден підписав указ про повернення країни у ВООЗ. Процес виходу з цієї організації почав у травні минулого року тодішній президент Дональд Трамп. Він був незадоволений реакцією ВООЗ на пандемію і її "заграванням" з Китаєм. Вихід повинен був завершитися в липні 2021 року.