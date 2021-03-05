У ВООЗ спрогнозували завершення пандемії коронавірусу в наступному році

Розслаблятися через появу вакцин, стверджують фахівці, не варто через повільні темпи імунізації.

Завершення пандемії коронавірусу варто очікувати на початку 2022 року. Таку думку в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt висловив голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюгге.

На його погляд, протягом поточного року пандемія збережеться, але ситуація буде передбачуваною і керованою, на відміну від ситуації у 2020 році, яку Клюгге охарактеризував як "terra incognita, наукову і політичну темряву".

На думку представника ВООЗ, на сьогоднішні людство знає про коронавіруси набагато більше, ніж із самого початку пандемії, і тепер володіє інструментами діагностики захворювання, а також отримали вакцину.

"Однак у моїй роботі важливо вміти планувати заздалегідь. Тому я допускаю, що пандемія закінчиться на початку 2022 року", — заявив Клюгге.

Він попередив, що це не означає, що вірус повністю зникне.

Клюгге вважає, що європейцям поки що не варто розслаблятися через винайдення вакцин, оскільки кампанії з вакцинації йдуть досить повільно. При цьому він вказав на небезпеку "британського" штаму коронавірусу, який є більш заразним.

Раніше головний науковий співробітник ВООЗ Сумʼя Свамінатан заявила, що менше 10% людей на Землі виробили антитіла до COVID-19. Вона випустила відеоролик, у якому пояснила необхідність вакцинації.

Раніше ВООЗ повідомила про старт програми з виплати компенсацій за серйозні побічні ефекти вакцин проти COVID-19. Жителі 92 країн світу з низьким і середнім рівнем доходу, на яких поширюється угода Фонду COVAX, зможуть отримати гроші за незручності, для цього їм навіть не доведеться звертатися до суду.

Нагадаємо, що Великобританія профінансує підготовку фахівців з вакцинації в Україні.