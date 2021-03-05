Великобритания профинансирует подготовку специалистов по вакцинации в Украине

Деньги будут выделены через представительство ВОЗ в Украине. Их сумма пока не называется.

Великобритания предоставит финансирование представительству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине для подготовки членов мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию. Об этом сообщило посольство этой страны в Украине.

Речь о выделении средств шла на встрече посла Великобритании Мелинды Симмонс и главы представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, где обсуждалась ситуация с пандемией и поддержка Великобритании.

"Этот проект позволит защитить более 58 тыс. медработников в Украине", – сказала Симмонс.

Напомним, по словам замминистра здравоохранения, главного государственного санврача Виктора Ляшко, в Украине вакцинацию в основном будут проводить мобильные бригады. Такая бригада в день может проводить до 100 прививок, а пункт прививок – около 30 вакцинаций.

"Всего на первом этапе будет 375 мобильных бригад, в дальнейшем мы планируем увеличить это количество до 600. 4,25 тыс. пунктов прививок. Совместно мобильные бригады и пункты вакцинации могут проводить около 4,5-5 млн вакцинаций в месяц",- сказал он.