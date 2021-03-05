Великобританія профінансує підготовку фахівців з вакцинації в Україні

Гроші виділять через представництво ВООЗ в Україні. Їх сума поки не називається.

Великобританія надасть фінансування представництву Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні для підготовки членів мобільних бригад, які проводитимуть вакцинацію. Про це повідомило посольство цієї країни в Україні.

Про виділення коштів йшлося на зустрічі посла Великобританії Мелінди Сіммонс і голови представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, де обговорювалася ситуація з пандемією і підтримка Великобританії.

"Цей проект дозволить захистити понад 58 тис медпрацівників в Україні", — сказала Сіммонс.

Нагадаємо, за словами заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в Україні вакцинацію переважно проводитимуть мобільні бригади. Така бригада в день може робити до 100 щеплень, а пункт щеплень — близько 30 вакцинацій.

"Всього на першому етапі буде 375 мобільних бригад, в майбутньому ми плануємо збільшити цю кількість до 600. 4,25 тис пунктів щеплень. Спільно мобільні бригади та пункти вакцинації можуть робити близько 4,5-5 млн вакцинацій на місяць", — сказав він.