ВОЗ о коллективном иммунитете: лишь у 10% человечества есть антитела к COVID-19

Коллективного иммунитета от коронавируса человечество сможет достичь лишь при помощи массовой вакцинации, считают в ВОЗ.

Спустя год после начала пандемии COVID-19, менее 10% людей на Земле выработали антитела к этой инфекции. Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан объяснила необходимость вакцинации в ролике, опубликованном на официальной странице в Twitter.

Ученые подвели итоги почти 500 исследований, которые показали, что лишь незначительная часть населения планеты стала более устойчивой к коронавирусу. В мире есть места, где 50%-60% жителей уже переболели и выработали антитела, особенно это касается городов с высокой плотностью населения. Однако это не значит, что весь город или страна получили коллективный иммунитет.

"Те же люди, которые живут в этом сообществе, в момент, переезжая в место с меньшим коллективным иммунитетом и не имея антител, становятся уязвимыми. Единственный способ достичь коллективного иммунитета в таком масштабе — через вакцинацию, и на этом мы сосредоточены сейчас через COVAX", — заявила Сумья Свамнатан.

По ее словам, ВОЗ стремится доставить вакцины во все страны так быстро, как это возможно. До тех пор, пока люди не получат прививки, им нужно сохранять все меры предосторожности и соблюдать карантинные ограничения, чтобы сдерживать распространение инфекции.

Представитель ВОЗ добавила, что сейчас много вакцин находятся в разработке, но лишь несколько разновидностей прошли клинические испытания и готовы к использованию. Все они обеспечивают хорошую защиту и должны снизить уровень смертности и госпитализации. Вакцины следующего поколения должны работать после единственной дозы, храниться при комнатной температуре, быть безопасными для беременных женщин — такие типы уже находятся в разработке. Некоторые разработчики готовят новые препараты на той же основе, но с антигенами против новых мутаций вируса.

Ранее ВОЗ сообщила о старте программы по выплате компенсаций за серьезные побочные эффекты вакцин против COVID-19. Жители 92 стран мира с низким и средним уровнем дохода жителей, на которых распространяется соглашение Фонда COVAX, смогут получить деньги за неудобства, для этого им даже не придется обращаться в суд.