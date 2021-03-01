ВООЗ про колективний імунітет: лише 10% людства мають антитіла до COVID-19

Колективного імунітету від коронавірусу людство зможе досягти лише за допомогою масової вакцинації, вважають у ВООЗ.

Через рік після початку пандемії COVID-19, менше 10% людей на Землі виробили антитіла до цієї інфекції. Головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумья Свамінатан пояснила необхідність вакцинації в ролику, опублікованому на офіційній сторінці в Twitter.

Вчені підбили підсумки майже 500 досліджень, які показали, що лише незначна частина населення планети стала більш стійкою до коронавірусу. У світі є місця, де 50%-60% жителів уже перехворіли і виробили антитіла, особливо це стосується міст із високою щільністю населення. Однак це не означає, що все місто або країна отримали колективний імунітет.

"Ті ж люди, які живуть в цьому співтоваристві, у момент, переїжджаючи в місце з меншим колективним імунітетом і не маючи антитіл, стають вразливими. Єдиний спосіб досягти колективного імунітету в такому масштабі — через вакцинацію, і на цьому ми зосереджені зараз через COVAX", — заявила Сумья Свамнатан.

За її словами, ВООЗ прагне доставити вакцини в усі країни так швидко, як це можливо. До тих пір, поки люди не отримають щеплення, їм потрібно зберігати всі запобіжні заходи та дотримуватися карантинних обмежень, щоб стримувати поширення інфекції.

Представниця ВООЗ додала, що зараз багато вакцин знаходяться в розробці, але лише кілька різновидів пройшли клінічні випробування і готові до використання. Усі вони забезпечують хороший захист і повинні знизити рівень смертності та госпіталізації. Вакцини наступного покоління повинні працювати після єдиної дози, зберігатися за кімнатної температури, бути безпечними для вагітних жінок — такі типи вже знаходяться в розробці. Деякі розробники готують нові препарати на тій же основі, але з антигенами проти нових мутацій вірусу.

Раніше ВООЗ повідомила про старт програми з виплати компенсацій за серйозні побічні ефекти вакцин проти COVID-19. Жителі 92 країн світу з низьким і середнім рівнем доходу жителів, на яких поширюється угода Фонду COVAX, зможуть отримати гроші за незручності, для цього їм навіть не доведеться звертатися до суду.