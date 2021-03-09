Третя хвиля COVID: за 9 березня госпіталізували 1 143 людини

Найгірша ситуація в Івано-Франківській, Закарпатській та Вінницькій областях. Київ також почав "злітати".

Станом на вечір 9 березня в Україні з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 зайняті 30 714 ліжок (43,6%) із 70 310 виділених, що на 1 143 більше, ніж добою раніше. Такі дані наводить Міністерство охорони здоровʼя.

За добу було госпіталізовано 1 898 осіб (8 березня було 1 830), а виписали 712 осіб (було 636).

Ситуація, як і раніше, залишається складною в таких регіонах:

Івано-Франківська область — зайняті 85,39% ковідних ліжок (84,43% добою раніше);

Закарпатська область — 83,69% (83,42%);

Вінницька область — 71,79% (68,06%);

Чернівецька область — 66,79% (65,03%).

Також ситуація напружена в Києві: станом на вечір 9 березня там зайняті 56,40% ліжок для COVID-пацієнтів.

Ситуація найкраща в Херсонській області. Там зайняті лише 9,28% ковідних ліжок (добою раніше — 9,06%).

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ, написав на своїй сторінці у Facebook, що середня швидкість заповнення ліжок продовжує збільшуватися: вона виросла до 767, а тиждень тому була 611 ліжок/добу.

За даними блогера, зараз у реанімаційних відділеннях перебуває 2 329 осіб. Це на 80 пацієнтів більше, ніж днем раніше. На апараті ШВЛ знаходиться 819 українців (більше на 23 особи).

За його словами, у Києві та Вінницькій області фіксується високий приріст госпіталізацій.

"Київ і Вінницька область злітають. Подивіться на темпи приросту у Вінницькій області, вони просто жахливі, але червону зону там не вводять", — пише Істребін.

Також блогер уточнив, що найгірша з госпіталізаціями ситуація в Івано-Франківській області — на мільйон чоловік доводиться забирати в лікарню 2 474 осіб.

На другому місці Закарпатті — 1 501 пацієнт на мільйон місцевих жителів.

Трохи краща картина в Чернівецькій області — 1 473 госпіталізованих на мільйон населення.

Зазначимо, 6 березня госпіталізували рекордні 3 955 осіб. Тоді були зайняті 27 458 ліжко-місць із 70 053.

Нагадаємо, рекордна кількість госпіталізованих в Україні спостерігалася в суботу, 6 березня. За добу тоді в лікарні опинилися 3 955 хворих на коронавірус.

За останню добу в Україні зареєстрували 3 261 новий випадок захворювання COVID-19. Серед захворілих нарахували 160 дітей і 54 медичних працівники. Варто зазначити, що кількість нових випадків скорочується вже четверту добу поспіль, із 6 березня. Днем раніше, 8 березня, у країні зафіксували 5 572 нових хворих.

Також повідомлялося, що глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Ганс Клюге повідомив, що закінчення пандемії коронавірусу слід очікувати на початку 2022 року.