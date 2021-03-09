Статистика коронавируса на 9 марта: 3 тысячи новых случаев, Винницкая область лидирует
Самую тяжелую ситуацию фиксируют в Киеве, а также в Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.
За последние сутки в Украине зарегистрировали 3261 новый случай заболевания COVID-19. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов разместили в своем "Фейсбук" официальную статистику состоянием на 9 марта.
Среди заболевших насчитали 160 детей и 54 медицинских работника. Стоит отметить, что количество новых случаев сокращается уже четвертые сутки подряд, с 6 марта. Днем ранее, 8 марта, в стране зафиксировали 5572 новых больных.
За последние сутки в Украине:
- госпитализированы — 1837 человек;
- летальних случаев — 76;
- выздоровели — 975 человек.
Медики провели 18 207 тестирований, в том числе методом ПЦР — 13101, методом ИФА — 1674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 3432.
За все время пандемии по всей Украине:
- заболели — 1410061 человек;
- выздоровели — 1199229 человек;
- летальных исходов — 27 204;
- проведено ПЦР-тестов — 7154442.
Состоянием на 9 марта наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях, а также в Киеве (201).
Количество заболевших за последние сутки по регионам:
Город Киев — 201 случай;
Винницкая область — 460 случаев;
Волынская область — 62 случая;
Днепропетровская область — 151 случай;
Донецкая область — 23 случая;
Житомирская область — 71 случай;
Закарпатская область — 195 случаев;
Запорожская область — 13 случаев;
Ивано-Франковская область — 433 случая;
Киевская область — 162 случая;
Кировоградская область — 5 случаев;
Луганская область — 14 случаев;
Львовская область — 351 случай;
Николаевская область — 151 случай;
Одесская область — 63 случая;
Полтавская область — 7 случаев;
Ровенская область — 53 случая;
Сумская область — 69 случаев;
Тернопольская область — 97 случаев;
Харьковская область — 196 случаев;
Херсонская область — 2 случая;
Хмельницкая область — 8 случаев;
Черкасская область — 28 случаев;
Черновицкая область — 409 случаев;
Черниговская область — 37 случаев.
Ранее стало известно, что по данным на вечер 8 марта в Украине за сутки госпитализировали 1830 человек и выписали 636 пациентов. 7 марта в больницах разместили на 306 человек больше. Всего в стране заполнены 54% коек для больных с COVID-19.
Самая тяжелая ситуация в таких регионах:
- Ивано-Франковская область – заняты 84,43% коек (82,96% сутками ранее);
- Закарпатская область – 83,42% (81,90%);
- Винницкая область – 68,06% (67,12%);
- Черновицкая область – 65,03 (62,77%);
- Киев — 53,72% коек.