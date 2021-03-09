Статистика коронавируса на 9 марта: 3 тысячи новых случаев, Винницкая область лидирует

Самую тяжелую ситуацию фиксируют в Киеве, а также в Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

За последние сутки в Украине зарегистрировали 3261 новый случай заболевания COVID-19. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов разместили в своем "Фейсбук" официальную статистику состоянием на 9 марта.

Среди заболевших насчитали 160 детей и 54 медицинских работника. Стоит отметить, что количество новых случаев сокращается уже четвертые сутки подряд, с 6 марта. Днем ранее, 8 марта, в стране зафиксировали 5572 новых больных.

За последние сутки в Украине:

госпитализированы — 1837 человек;

летальних случаев — 76;

выздоровели — 975 человек.

Медики провели 18 207 тестирований, в том числе методом ПЦР — 13101, методом ИФА — 1674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 3432.

За все время пандемии по всей Украине:

заболели — 1410061 человек;

выздоровели — 1199229 человек;

летальных исходов — 27 204;

проведено ПЦР-тестов — 7154442.

Состоянием на 9 марта наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях, а также в Киеве (201).

Количество заболевших за последние сутки по регионам:

Город Киев — 201 случай;

Винницкая область — 460 случаев;

Волынская область — 62 случая;

Днепропетровская область — 151 случай;

Донецкая область — 23 случая;

Житомирская область — 71 случай;

Закарпатская область — 195 случаев;

Запорожская область — 13 случаев;

Ивано-Франковская область — 433 случая;

Киевская область — 162 случая;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 14 случаев;

Львовская область — 351 случай;

Николаевская область — 151 случай;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 7 случаев;

Ровенская область — 53 случая;

Сумская область — 69 случаев;

Тернопольская область — 97 случаев;

Харьковская область — 196 случаев;

Херсонская область — 2 случая;

Хмельницкая область — 8 случаев;

Черкасская область — 28 случаев;

Черновицкая область — 409 случаев;

Черниговская область — 37 случаев.

Ранее стало известно, что по данным на вечер 8 марта в Украине за сутки госпитализировали 1830 человек и выписали 636 пациентов. 7 марта в больницах разместили на 306 человек больше. Всего в стране заполнены 54% коек для больных с COVID-19.

Самая тяжелая ситуация в таких регионах: