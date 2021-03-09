Статистика коронавірусу на 9 березня: 3 тисячі нових випадків, Вінницька область лідирує

Найважчу ситуацію фіксують у Києві, а також у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

За останню добу в Україні зареєстрували 3261 новий випадок захворювання COVID-19. Голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розмістив у своєму "Фейсбук" офіційну статистику станом на 9 березня.

Серед захворілих нарахували 160 дітей і 54 медичних працівника. Варто зазначити, що кількість нових випадків скорочується вже четверту добу поспіль, з 6 березня. Днем раніше, 8 березня, в країні зафіксували 5572 нових хворих.

За останню добу в Україні:

госпіталізовані — 1837 осіб;

летальних випадків — 76;

одужали — 975 осіб.

Медики провели 18 207 тестувань, зокрема методом ПЛР — 13101, методом ІФА — 1 674, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 3432.

За весь час пандемії по всій Україні:

захворіли — 1410061 осіб;

одужали — 1199229 осіб;

летальних випадків — 27 204;

проведено ПЛР-тестів — 7154442.

Станом на 9 березня найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях, а також в Києві (201).

Кількість хворих за останню добу по регіонах:

Місто Київ — 201 випадок;

Вінницька область — 460 випадків;

Волинська область — 62 випадки;

Дніпропетровська область — 151 випадок;

Донецька область — 23 випадки;

Житомирська область — 71 випадок;

Закарпатська область — 195 випадків;

Запорізька область — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 433 випадки;

Київська область — 162 випадки;

Кіровоградська область — 5 випадків;

Луганська область — 14 випадків;

Львівська область — 351 випадок;

Миколаївська область — 151 випадок;

Одеська область — 63 випадки;

Полтавська область — 7 випадків;

Рівненська область — 53 випадки;

Сумська область — 69 випадків;

Тернопільська область — 97 випадків;

Харківська область — 196 випадків;

Херсонська область — 2 випадки;

Хмельницька область — 8 випадків;

Черкаська область — 28 випадків;

Чернівецька область — 409 випадків;

Чернігівська область — 37 випадків.

Раніше стало відомо, що за даними на вечір 8 березня в Україні за добу госпіталізували 1830 осіб і виписали 636 пацієнтів. 7 березня в лікарнях розмістили на 306 осіб більше. Всього в країні заповнені 54% ліжок для хворих з COVID-19.

Найважча ситуація у таких регіонах: