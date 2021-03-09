Статистика коронавірусу на 9 березня: 3 тисячі нових випадків, Вінницька область лідирує
Найважчу ситуацію фіксують у Києві, а також у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.
За останню добу в Україні зареєстрували 3261 новий випадок захворювання COVID-19. Голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розмістив у своєму "Фейсбук" офіційну статистику станом на 9 березня.
Серед захворілих нарахували 160 дітей і 54 медичних працівника. Варто зазначити, що кількість нових випадків скорочується вже четверту добу поспіль, з 6 березня. Днем раніше, 8 березня, в країні зафіксували 5572 нових хворих.
За останню добу в Україні:
- госпіталізовані — 1837 осіб;
- летальних випадків — 76;
- одужали — 975 осіб.
Медики провели 18 207 тестувань, зокрема методом ПЛР — 13101, методом ІФА — 1 674, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 3432.
За весь час пандемії по всій Україні:
- захворіли — 1410061 осіб;
- одужали — 1199229 осіб;
- летальних випадків — 27 204;
- проведено ПЛР-тестів — 7154442.
Станом на 9 березня найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях, а також в Києві (201).
Кількість хворих за останню добу по регіонах:
Місто Київ — 201 випадок;
Вінницька область — 460 випадків;
Волинська область — 62 випадки;
Дніпропетровська область — 151 випадок;
Донецька область — 23 випадки;
Житомирська область — 71 випадок;
Закарпатська область — 195 випадків;
Запорізька область — 13 випадків;
Івано-Франківська область — 433 випадки;
Київська область — 162 випадки;
Кіровоградська область — 5 випадків;
Луганська область — 14 випадків;
Львівська область — 351 випадок;
Миколаївська область — 151 випадок;
Одеська область — 63 випадки;
Полтавська область — 7 випадків;
Рівненська область — 53 випадки;
Сумська область — 69 випадків;
Тернопільська область — 97 випадків;
Харківська область — 196 випадків;
Херсонська область — 2 випадки;
Хмельницька область — 8 випадків;
Черкаська область — 28 випадків;
Чернівецька область — 409 випадків;
Чернігівська область — 37 випадків.
Раніше стало відомо, що за даними на вечір 8 березня в Україні за добу госпіталізували 1830 осіб і виписали 636 пацієнтів. 7 березня в лікарнях розмістили на 306 осіб більше. Всього в країні заповнені 54% ліжок для хворих з COVID-19.
Найважча ситуація у таких регіонах:
- Івано-Франківська область — зайняті 84,43% ліжок (82,96% добою раніше);
- Закарпатська область — 83,42% (81,90%);
- Вінницька область — 68,06% (67,12%);
- Чернівецька область — 65,03 (62,77%);
- Київ — 53,72% ліжок.