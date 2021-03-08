Третья волна COVID: 8 марта госпитализировали 1 830 человек

Самая тяжелая ситуация в Ивано-Франковской, Закарпатской и Винницкой областях, а в Киеве заполнены почти 54% коек для больных коронавирусом.

По состоянию на вечер 8 марта в Украине с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 заняты 29 571 коек (42,1%) из 70 157 выделенных, что на 1 088 больше, чем сутками ранее. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

За сутки было госпитализировано 1 830 человек (7 марта было 2 136), а выписали 636 человек (было 1 107).

Ситуация по-прежнему остается тяжелой в таких регионах:

Ивано-Франковская область – заняты 84,43% ковидных коек (82, 96% сутками ранее);

Закарпатская область – 83,42% (81,90%);

Винницкая область – 68,06% (67,12%);

Черновицкая область – 65,03 (62,77%).

Также ситуация напряженная в Киеве: по состоянию на вечер 8 марта там заняты 53,72% коек для COVID-пациентов.

Ситуация лучше всего в Херсонской области. Там заняты лишь 9,06% ковидных коек (сутками ранее — 8,98%).

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, написал на своей странице в Facebook, что усредненная скорость заполнения коек продолжает увеличиваться: она выросла до 695, а неделю назад была 610 койки/сутки.

За прошедшие сутки самый большой прирост госпитализаций был:

Киев +151

Днепропетровская обл. +110

Харьковская обл. +86

Винницкая обл. +78

За прошедшую неделю самый высокий прирост был:

Киев +672

Одесская обл. +411

Днепропетровская обл. +399

Львовская обл. +395

Темпы заполнения реанимаций выросли в три раза по сравнению с предыдущей неделей. Так за прошедшую неделю было занято 321 место, против 108 мест в предшествующую неделю.

Киев, как и Украина в целом, сегодня достигли осеннего максимума по заполнению коек, а по заполнению реанимаций и ИВЛ – уже три дня тому назад его превысили, резюмирует Истребин.

Напомним, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге сообщил, что окончания пандемии коронавируса следует ожидать в начале 2022 года.